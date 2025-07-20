34-я ракетка мира, казахстанский теннисист победил француза Артуро Казо в двух сетах - 6:1, 7:5, сообщает Kazpravda.kz

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Матч продолжался 1 час 13 минут. За это время Бублик выполнил 11 подач навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из восьми. На счету Казо два эйса, одна двойная ошибка и ни одного заработанного брейк-пойнта.

За титул турнира ATP-250 в Гштааде Александр Бублик поспорит с Хуан-Мануэлем Серундоло, занимающим 109-ю строчку в мировом рейтинге.