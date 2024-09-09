Александр Масляков ушел из жизни
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Айман Аманжолова
Ему было 82 года
Информация была опубликована на официальной странице КВН в Инстаграм, передает Kazpravda.kz
«С глубоким сожалением сообщаем о том, что 8 сентября 2024 года скончался Александр Васильевич Масляков», - говорится в сообщении.
Он был и останется навсегда легендой для всех участников движения КВН и миллионов зрителей. С 1964 года он вел программу «КВН», став символом юмора и сатиры в России и за её пределами.
Александр Васильевич получил множество наград, был полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством», и основателем творческого объединения «АМиК». Его вклад в развитие отечественного развлекательного телевидения невозможно переоценить.
«Светлая память Александру Васильевичу Маслякову», - говорится в сообщении.