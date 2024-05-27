Александр Шевченко стартовал на «Ролан Гаррос» с победы над россиянином Карацевым

Теннис
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Азамат Серикбаев
Шеф-редактор

В первом круге Открытого чемпионата Франции казахстанский теннисист обыграл 82-ю ракетку мира Аслана Карацева со счетом 6:4, 4:6, 1:6, 6:1, 6:4

Фото: Loic Wacziak / FFT

Встреча продолжалась 3 часа 16 минут.

Шевченко тринадцать раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал 9 брейк-пойнтов из 15 заработанных.

На счету Карацева один эйс, три двойных ошибки и 8 выигранных брейк-пойнтов из 22.

Во втором раунде «Ролан Гаррос»-2024 казахстанец встретится с французом Корентеном Муте, который в стартовом поединке довольно неожиданно обыграл сеяного чилийца Николаса Харри со счетом 6:2, 6:1, 3:6, 6:0

 

#турнир #теннис #Шевченко #Роллан Гаррос

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