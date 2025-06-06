Работа пастуха в сельской местнос­ти давно не пользуется спросом даже при самых привлекательных условиях. В то время как многие избегают этой профессии, Алем Молайган из села Тассуат Жаркаинского района не побоялась взяться за дело, что под силу не каждому мужчине. Седьмой год с весны до осени пасет она сельское стадо коров.

Наша героиня, родившаяся в Баян-Ульгийском аймаке Монголии, с детства приучена к степи, к животным, нелегкому крестьянскому труду.

– В седле я лет с пяти. Сколько себя помню, в детстве все свободное от учебы время помогала отцу пасти скот. Всегда старалась внимательно слушать его, он многое умел и знал. Стоило ему взглянуть на лошадь или овцу, сразу определял – в порядке ли они, здоровы ли. Его ценные знания взяты не из книг, они из самой жизни. Я во все старательно вникала, поэтому и сама многое понимаю в повадках домашних животных. Пастухом быть совсем не сложно. Когда хорошо знаешь свое дело, все понятно и привычно. Самое главное – односельчане довольны моей работой, – рассказывает собеседница.

В Монголии по окончании школы Алем выучилась на бухгалтера-экономиста. Но поработать по профессии не пришлось, поскольку в 1992 году семья переехала в Казахстан. Местом жительства выбрали село Тассуат Жаркаинского района. Искать работу по специальности она тут не стала, понимая, что не сумеет преодолеть языковой барьер. Вместе с мужем Муратбеком Жумагали устроились в местное сельхозпредприятие, он – скотником, она – дояркой.

В силу ряда обстоятельств сельхозпредприятие закрылось. А к весне, когда очередной пастух отказался выходить на приближающуюся сезонную работу, село начало лихорадить: кто будет пасти скотину? На сельском сходе Алем Молайган предложила свою кандидатуру на должность сельского пастуха. Муж Муратбек пошел в помощники.

С 2018 года у жителей села Тассуат таких вопросов не возникает. Они благодарны своей односельчанке, взявшейся за непростую обязанность. Эта хрупкая женщина, которую они уже привыкли видеть только верхом на лошади, – главная надежда тассуатцев.

Она же как человек, привыкший к работе, переносит все трудности без жалоб и лишних слов. К примеру, в последнее время ей приходится пасти скот одной, поскольку супруг восстанавливается после перенесенной операции. Ежедневно Алем поднимается, едва забрезжит рассвет: нужно успеть подоить своих коров. А в семь часов она уже угоняет стадо на пастбище, что примерно в десяти километрах от села.

– Сейчас скота у людей поубавилось. Когда мы с мужем только взялись за пастьбу, до 200 голов доходило. Но мне и тогда не было тяжело. Все дело, повторюсь, в привычке. Главное, глаз да глаз за животными, чтобы на посевы, которых вокруг очень много, не зашли, ничего другого не случилось. А так коровы умные, сами все знают. Время подходит – идут к водопою, к вечеру дружно домой тянутся, – говорит она.

Возвращается домой и сельский пастух. Но, как бы Алем ни уставала, домашнюю работу на собственном подворье не отменишь. Нужно подоить десяток своих буренок, перегнать молоко через сепаратор, управиться с другой обыденной работой. Ведь с первыми лучами солнца она вновь на целый день угонит в степь коровье стадо.

– Доить вручную давно уже перестала, – делится Алем. – Доильный аппарат здорово выручает.

Что ж, дошедшая до села современная техника действительно облегчает труд его жителей. Но даже она не заменит главного – терпения, выносливости и любви к своему делу. Всего этого моей героине не занимать. Трудно не проникнуться уважением к этой скромной, немногословной женщине, не считающей свою пастушью деятельность чем-то из ряда вон выходящим или сугубо мужским занятием. Не разделяя труд по гендерному признаку, считает, раз сама вызвалась, нужно добросовестно выполнять доверенное ей дело. Думается, именно на таких скромных и порядочных людях держится сельская жизнь – трудная, упорная, при этом неспешная и наполненная смыслом.

Добавим, что Муратбек и Алем – многодетные родители. Их три дочери и сын выросли, выучились и определились в жизни. Все четверо живут в Астане. Радуют ата и әже восемь внуков, которые каждое лето приезжают в деревню. Старший из них – восьмиклассник, он с удовольствием помогает им пасти скот, перенимая навыки ремесла. Знания и опыт лишними не будут.