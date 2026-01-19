Фото: facebook.com/alikhan.baimenov

В связи с этим мы побеседовали с председателем управляющего комитета Астанинского хаба государственной службы Алиханом Байменовым, чтобы узнать его мнение о роли данного института в обществе, а также о вопросах, которые могут быть рассмотрены на предстоящем заседании.

– Алихан Мухамедияулы, каково место Национального курултая в современном обществе?

– В современных государствах высшим органом, который при принятии законов учитывает чаяния народа и национальные интересы, является Парламент. Однако из-за различий во взглядах и ценностях парламентские дискуссии нередко смещаются от созидательной работы в сторону политического соперничества.

В этой связи в мировой практике существует опыт создания при исполнительной власти коллегиальных консультативных органов, которые учитывают интересы различных общественных групп и обсуждают вопросы, ориентированные не на текущую политическую повестку, а на долгосрочное развитие страны.

Есть государства, где политические партии формируются на основе ценностей и программ, профессиональные ассоциации представляют интересы различных экономических групп, а профсоюзы способны вывести социальное партнерство на высокий уровень. В странах же, где подобные институты еще не до конца сформированы, ситуация иная: порой даже при принятии текущих решений возникает необходимость в дополнительных консультативных механизмах.

В этом смысле инициатива Президента по созданию курултая, с одной стороны, опирается на национальные традиции, а с другой – является новым явлением, продиктованным современными потребностями.

– От чего зависит превращение курултая в эффективный общественный механизм?

– Как и любой коллегиальный орган, Национальный курултай развивается, в его работе постепенно запускаются новые механизмы. Его эффективность зависит как от самих членов курултая, так и от государственного аппарата, обеспечивающего организацию его деятельности.

Ключевым фактором является то, чего именно ожидает Президент от курултая. Нужны ли мнения его членов при принятии конкретных решений или же при определении долгосрочных приоритетов? Важно ли их мнение для понимания текущих общественных настроений или же оно ценно прежде всего при стратегическом планировании будущего страны?

Безусловно, общественное отношение к курултаю также зависит от того, чего ожидают от него граждане. Национальный курултай – новое явление в системе государственного управления Казахстана. При грамотном использовании он может быть полезен как для страны, так и для Президента.

– Возможно ли обсуждение конституционных реформ на завтрашнем курултае?

– Поскольку дата проведения курултая была объявлена после встречи Президента с рабочей группой по конституционным реформам, в обществе ожидают, что данная тема также будет затронута.

– Каково ваше мнение о предстоящих конституционных реформах?

– Мы надеемся, что реформа придаст импульс формированию партий, основанных на ценностях и программах, глубоко понимающих национальные интересы.

Переход к однопалатному Парламенту – назревшая необходимость. Подобные предложения активные граждане и политические силы высказывают уже более 20 лет. В свое время и я предлагал проект Конституции, в котором обосновывал необходимость однопалатного Парламента. Таким образом, и этой инициативой Президент демонстрирует модель «государства, слышащего голос народа».

С другой стороны, в истории Казахстана еще не было случаев, когда столь глубокие реформы объявлялись за год до их реализации и выносились на широкое общественное обсуждение.

Каждый референдум и каждые выборы – это школа гражданственности. В течение года граждане получают возможность обсуждать сложные и судьбоносные вопросы, касающиеся будущего государства, высказывать свои предложения и позиции.

При этом, как отметил Президент, переход к однопалатному Парламенту затрагивает не только полномочия Парламента, но и требует изменений в системе многих государственных институтов – Президента, Правительства и органов местной власти.

– Что бы вы отметили в отношении текста Конституции?

– Во-первых, за 30 лет казахский язык значительно развился, расширилась сфера его применения. Настало время провести лингвистический анализ казахскоязычного оригинала Конституции и обеспечить терминологическое единство.

К примеру, слово «хақ» и его производные в Конституции встречаются 19 раз, а «құқық» и его производные – 127 раз. Иногда они используются как взаимозаменяемые, а порой – в различных значениях. На мой взгляд, в вопросах, касающихся человека и гражданина, уместнее использовать слово «хақ», а применительно к системам и государственным институтам – термин «құқық».

Во-вторых, в Конституции должность в сфере правосудия обозначена термином «судья». Хотя это слово присутствует в основном законе, оно не вошло в активное употребление казахского языка. Было бы целесообразно заменить его исконным казахским понятием.

Кроме того, в Конституции указано, что местную исполнительную власть в селах, районах и областях осуществляет аким как представитель Президента и Правительства. Однако при выборности акимов сел и районов возникает вопрос: каким образом данная норма будет конкретизирована? Это также требует внимания.

В-третьих, в Конституции указано, что наименования «Республика Казахстан» и «Казахстан» используются на равных. В этой связи представляется важным четко закрепить в Основном законе латинскую графическую форму названия страны.

В-четвертых, при переходе к однопалатному Парламенту имеются еще два принципиальных вопроса.

– Какие именно?

– Первый – как должны формироваться партийные списки при отсутствии одномандатных округов?

В мировой практике применяются разные модели: в одних странах партийные списки формируются из кандидатов, предложенных партией в конкретном регионе, и избиратели голосуют, ориентируясь на известных им людей. В других случаях партии выдвигают по одному кандидату от конкретного округа.

Второй вопрос – сколько депутатов должно быть в однопалатном Парламенте? Международный опыт показывает: чтобы Парламент мог полноценно осуществлять законотворческие и контрольные функции, его комитеты должны обладать достаточной степенью специализации.

Именно такие изменения способны сформировать Парламент, работающий в интересах нации и обеспечивающий систему сдержек и противовесов.

Кроме того, в Конституции должно быть четко зафиксировано, что главная цель государства – служение народу. В свое время, в 2011–2012 годах, концепция «государство служит народу» активно обсуждалась и поначалу встретила сопротивление. В итоге был принят закон с менее выразительным названием – «О государственных услугах».