Алихан Смаилов призвал страны Центральной Азии укреплять и расширять торговые отношения

Премьер-министр РК Алихан Смаилов выступил на Втором региональном саммите по Целям в области устойчивого развития «За пределами COVID – на пути к справедливому восстановлению в Центральной Азии», который проходит в Алматы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьера.

В мероприятии принимают участие главы Правительств Кыргызстана Акылбек Жапаров, Таджикистана – Кохир Расулзода, Узбекистана – Абдулла Арипов, заместитель председателя Кабинета министров Туркменистана Мухамметгулы Мухаммедов, заместитель Генерального секретаря ООН госпожа Уша Рао-Монари, а также международные эксперты, представители международных организаций, дипломатических кругов и гражданского общества.

Выступая перед участниками саммита, Алихан Смаилов отметил, что региональное сотрудничество всегда было одним из главных приоритетов Казахстана. В настоящее время успешно реализуются совместные проекты в промышленности, энергетике, машиностроении, сельском хозяйстве и других сферах.

По данным международных институтов, внутрирегиональный товарооборот в Центральной Азии составляет $6,5 млрд, при этом доля взаимной торговли стран региона занимает 9% от их общего товарооборота.

«Очевидно, что у нас имеется существенный потенциал для дальнейшего наращивания взаимодействия. В этой связи считаем необходимым усилить совместные меры по расширению торговых отношений между нашими странами», — сказал Премьер-министр РК.

Также, отметил Алихан Смаилов, Казахстан привержен достижению Повестки дня 2030 ООН, доказательством чему является включение индикаторов Целей устойчивого развития в национальные стратегии и программы развития. Для реализации принятых обязательств в нашей стране функционирует Координационный совет по ЦУР.

Кроме того, в 2020 году Казахстан и ООН подписали Рамочную программу по сотрудничеству в области устойчивого развития до 2025 года, которая служит инструментом консолидации государственных органов, представителей гражданского общества и частного сектора.

При этом, по словам Премьера, на фоне глубоких структурных изменений в мировой экономике возникла необходимость адаптировать национальную политику экономического развития на среднесрочную перспективу.

«В этой связи мы приступили к разработке экономической политики Нового Казахстана при активном участии бизнес-сообщества и экспертов международных организаций. В рамках этого документа вырабатываются новые меры по улучшению инвестиционного климата и предпринимательской среды, сокращению участия государства в экономике, внедрению инноваций и альтернативной энергетики, расширению «зеленого» финансирования», — отметил глава Правительства РК.

Вместе с тем, добавил Алихан Смаилов, особое внимание будет уделено развитию образования и научно-технического потенциала, расширению НИОКР, подготовке квалифицированных кадров для потребностей экономики.

Переходя к следующей теме, Премьер-министр РК подчеркнул, что одним из главных вопросов для многих стран сегодня становится обеспечение продовольственной безопасности.

На этом фоне, учитывая, что Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН считает вероятным дальнейший рост цен на мировом рынке, Казахстан активизирует шаги по развитию потенциала агропромышленного комплекса и повышению его производительности.

По словам Алихана Смаилова, в долгосрочной перспективе вопросы обеспечения продовольствием осложняются и климатическими изменениями, поэтому в Казахстане экологическая повестка занимает одно из ключевых мест.

В завершение своего выступления Премьер-министр РК еще раз подчеркнул, что региональное сотрудничество между странами Центральной Азии является ключевым элементом в вопросах реализации Целей устойчивого развития. В этой связи планируется открыть Центр ООН по ЦУР для Центральной Азии и Афганистана в г.Алматы.

«Для достижения прогресса и глобальных целей необходимы решительные действия и тесное партнерство как на национальном, так и на региональном уровнях. Глубоко убежден, что дальнейшее расширение сотрудничества и взаимодействия между нашими странами при активном участии структур ООН будет способствовать построению устойчивой и процветающей Центральной Азии», — заключил Алихан Смаилов.