Алихан Смаилов провел переговоры с Вице-президентом Европейской комиссии Марошем Шефчовичем

Вопросы укрепления сотрудничества Казахстана и Евросоюза в сферах торговли, инвестиций, энергетики, транспорта и логистики обсудили премьер-министр РК Алихан Смаилов и вице-президент Европейской комиссии Марош Шефчович, передает Кazpravda.kz со ссылкой на сайт Правительства.

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Премьер-министр подчеркнул, что Казахстан заинтересован в дальнейшем углублении инвестиционного партнерства и диверсификации взаимной торговли с Евросоюзом. При этом все большее значение в последние годы приобретает взаимодействие в области критических сырьевых материалов.

Алихан Смаилов напомнил, что в прошлом году на полях конференции COP-27 совместно с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен был подписан Меморандум о сотрудничестве в данном направлении.

"Документ предусматривает практические меры по укреплению нашего партнерства в реальных секторах экономики, ключевым элементом которого является внедрение «зеленых» технологий. Это несомненно придаст дополнительный импульс реализации наших общих целей в этой области", — сказал премьер-министр.

Со своей стороны Марош Шефчович отметил готовность Евросоюза продолжать практическую реализацию всех достигнутых ранее договоренностей.