Алихан Смаилов возложил цветы к памятнику Абаю Кунанбаеву в Актобе
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор
Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов возложил цветы к памятнику великому казахскому поэту и просветителю Абаю Кунанбаеву в Актобе, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал Правительства РК.
В мероприятии также приняли участие ветераны и представители интеллигенции Актюбинской области.
Напомним, 10 августа в республике отмечается День Абая. Он был внесен в перечень праздничных дат в 2020 году по инициативе главы государства Касым-Жомарта Токаева.
Президент РК ранее поздравил казахстанцев с Днем Абая.