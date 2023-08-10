Алихан Смаилов возложил цветы к памятнику Абаю Кунанбаеву в Актобе

Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов возложил цветы к памятнику великому казахскому поэту и просветителю Абаю Кунанбаеву в Актобе, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал Правительства РК.

Фото: пресс-служба Правительства РК

В мероприятии также приняли участие ветераны и представители интеллигенции Актюбинской области.

Напомним, 10 августа в республике отмечается День Абая. Он был внесен в перечень праздничных дат в 2020 году по инициативе главы государства Касым-Жомарта Токаева.

Президент РК ранее поздравил казахстанцев с Днем Абая.