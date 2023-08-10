Токаев поздравил казахстанцев с Днем Абая
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Президент Касым-Жомарт Токаев опубликовал на своей странице в Twitter поздравление с Днем Абая, передает Кazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы президента.
«Поздравляю всех с Днем Абая! Великий поэт внес огромный вклад в духовное развитие нации. Его заветы служат нравственным ориентиром для подрастающего поколения. Понятие «Адал азамат» тесно связано с его концепцией «Совершенного человека». Наш долг – чтить бесценное наследие Абая», – написал Глава государства.