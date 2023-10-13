Алихан Смаилов встретился с Мохаммедом Аль-Гаргауи

Международное сотрудничество, Правительство
96
Буланова Наталия
выпускающий редактор

Ключевые вопросы межгосударственного сотрудничества обсудили премьер-министр РК Алихан Смаилов и министр по делам кабинета министров ОАЭ Мохаммед Аль-Гаргауи, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК.

Фото: пресс-служба правительства РК

В рамках встречи в Астане стороны рассмотрели перспективы наращивания торгово-экономического взаимодействия, вопросы инвестиционного сотрудничества, шаги по обмену опытом в сфере государственного управления и др.

Премьер-министр подчеркнул, что Объединенные Арабские Эмираты являются одним из основных торгово-экономических партнеров Казахстана в регионе Персидского залива. Так, по итогам прошлого года товарооборот между странами составил $633 млн. При этом в ближайшей перспективе есть возможность довести этот показатель до $1 млрд за счет расширения номенклатуры взаимной торговли.

Как отметил Алихан Смаилов, инвестиционное взаимодействие также подкрепляется новыми проектами. В частности, наблюдается последовательный рост притока эмиратских инвестиций в Казахстан: за прошлый год – на 27% до порядка $420 млн.

«В первом полугодии данный показатель вырос более чем в 3 раза и уже превысил $400 млн. Мы открыты к дальнейшему сотрудничеству по всем приоритетным направлениям и готовы оказать всестороннюю поддержку эмиратским инвесторам в реализации их инициатив», — сказал премьер.

Он также добавил, что сегодня между РК и ОАЭ активно развивается взаимодействие в сфере государственного управления. В феврале на полях Всемирного правительственного саммита в городе Дубай был подписан соответствующий меморандум.

«Мы высоко ценим эту возможность обмена опытом и заинтересованы в изучении лучших практик Эмиратов по повышению эффективности государственной системы», — отметил Алихан Смаилов.

В свою очередь Мохаммед Аль-Гаргауи подчеркнул, что Объединенные Арабские Эмираты придают большое значение развитию отношений с Казахстаном.

«Мы видим положительные результаты в экономической сфере. Конечно же, у нас есть общий большой потенциал. Помимо экономического развития, мы также видим дружбу между нашими народами, повышение количества туристов. Надеемся, что все эти показатели будут расти и дальше», — сказал он.

 

#переговоры #сотрудничество #Смаилов #ОАЭ

Популярное

Все
Зачем старые джинсы судомоделисту, а гелий-3 космолету?
Скачет как косуля, летает как птица
Мади Айтжан уже в 9-м классе знал, что будет ветеринаром
Без языка нет нации
Птичий мазар
Внук дошел до суда, чтобы выселить бабушку из подаренного ею дома
Стоит серьезно призадуматься
Сериал о жизни морских пограничников сняли в Казахстане
Незрячий Бородач и Звездочка
Триста жителей Карагандинской области смогут газифицировать свои дома в рассрочку
ИИ, Тимур Бекмамбетов и много кофе
Не топите печь ассигнациями!
Цифровой траектории – правильный курс
Приговор врача можно отменить
23-летний казахстанец сенсационно победил лучшего шахматиста мира Магнуса Карлсена
Подняться на ступень выше
Четверо рабочих сорвались с высоты на стройке в Астане. Один погиб
На переломе жизни
Наш паровоз – на станции Музейной
Сотрудников спецЦОНа в Кокшетау подозревают в продаже водительских прав
Школы с государственным языком обучения обретают все большую популярность
Фильм "Міржақып. Оян, қазақ!" вернули в прокат
Команда Казахстана по художественной гимнастике завоевала серебро на Азиаде
Таксист перевез иностранца на 150 метров в Астане
Не поделившие попугая экс-супруги оказались в суде в Алматы
Полицейский оказался в больнице после вызова о конфликте в кафе Павлодара
Почти 30 тайников с наркотиками насчитали в доме в Талдыкоргане
Елена Рыбакина одолела первую ракетку мира
Жамиля Бакбергенова принесла Казахстану серебро Азиатских игр
Ни дня без камеры
Кредитные мошенницы обманули казахстанцев на 40 млн тенге
Новые оптово-распределительный и гематологический центры появятся в Усть-Каменогорске
Рука 3-летнего ребенка застряла в эскалаторе ТРЦ Караганды. Малыш – в тяжелом состоянии (ВИДЕО)
Аида Балаева высказалась по поводу ношения хиджабов
Токаев: «Казахстанско-российские отношения развиваются по восходящей»
ХАМАС атаковал Израиль
Смаилов: Добыча лития для электромобилей актуальна в условиях роста производства электромобилей
Жители Уральска возмущены дороговизне на фермерских ярмарках
Sichuan Airlines запустит грузовые авиарейсы через Казахстан в Европу
Выдвижение кандидатов в акимы районов и городов областного значения завершено
Фильм "Міржақып. Оян, қазақ!" вышел в прокат
Мать и двоих детей нашли убитыми в сгоревшем доме в Алматинской области
Хасангалиев бы гордился «соловьем» Никитой
Семь важных шагов развития здравоохранения страны
Когда волк не помощник
Путинцева вышла в финал турнира WTA в Осаке
Казахстанские бизнесмены перенимают опыт Кремниевой долины
Установлен рекорд по самому длительному трудовому стажу в Казахстане
Военные Карабаха сдают вооружения и технику
В Усть-Каменогорске начинается отопительный сезон
Режим ЧС в селе Абайской области: сибирская язва у пациента не подтвердилась
Объявлены победители национальной премии URKER-2023
Водитель-нарушитель ударил ножом полицейского в Жамбылской области
Назначен начальник департамента по ЧС Северо-Казахстанской области
Гауез Нурмухамбетов назначен акимом Северо-Казахстанской области
Все для счастливых пенсионеров
Три офицера Нацгвардии РК получили ранения на учениях в Жамбылской области
Имам грозный: прокуратура изучает инцидент с избиением ребенка в мечети
Объявлены даты школьных каникул в 2023-2024 учебном году
Об инвестиционном климате в Казахстане рассказали на форуме "Dushanbe Invest 2023"

Читайте также

Президент Кыргызстана встретил Токаева в резиденции "Ала-Ар…
Токаев пригласил AI Brain к партнерству
Вице-президент SpaceX рассказала Токаеву о планах работы St…
Токаев обсудил с гендиректором TikTok сотрудничество в обла…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]