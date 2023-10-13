Алихан Смаилов встретился с Мохаммедом Аль-Гаргауи

Ключевые вопросы межгосударственного сотрудничества обсудили премьер-министр РК Алихан Смаилов и министр по делам кабинета министров ОАЭ Мохаммед Аль-Гаргауи, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК.

Фото: пресс-служба правительства РК

В рамках встречи в Астане стороны рассмотрели перспективы наращивания торгово-экономического взаимодействия, вопросы инвестиционного сотрудничества, шаги по обмену опытом в сфере государственного управления и др.

Премьер-министр подчеркнул, что Объединенные Арабские Эмираты являются одним из основных торгово-экономических партнеров Казахстана в регионе Персидского залива. Так, по итогам прошлого года товарооборот между странами составил $633 млн. При этом в ближайшей перспективе есть возможность довести этот показатель до $1 млрд за счет расширения номенклатуры взаимной торговли.

Как отметил Алихан Смаилов, инвестиционное взаимодействие также подкрепляется новыми проектами. В частности, наблюдается последовательный рост притока эмиратских инвестиций в Казахстан: за прошлый год – на 27% до порядка $420 млн.

«В первом полугодии данный показатель вырос более чем в 3 раза и уже превысил $400 млн. Мы открыты к дальнейшему сотрудничеству по всем приоритетным направлениям и готовы оказать всестороннюю поддержку эмиратским инвесторам в реализации их инициатив», — сказал премьер.

Он также добавил, что сегодня между РК и ОАЭ активно развивается взаимодействие в сфере государственного управления. В феврале на полях Всемирного правительственного саммита в городе Дубай был подписан соответствующий меморандум.

«Мы высоко ценим эту возможность обмена опытом и заинтересованы в изучении лучших практик Эмиратов по повышению эффективности государственной системы», — отметил Алихан Смаилов.

В свою очередь Мохаммед Аль-Гаргауи подчеркнул, что Объединенные Арабские Эмираты придают большое значение развитию отношений с Казахстаном.

«Мы видим положительные результаты в экономической сфере. Конечно же, у нас есть общий большой потенциал. Помимо экономического развития, мы также видим дружбу между нашими народами, повышение количества туристов. Надеемся, что все эти показатели будут расти и дальше», — сказал он.