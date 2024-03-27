За неуплату алиментов женщину лишили свободы в области Абай

Общество
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Дана Аменова
Корреспондент

В области Абай женщине за неуплату алиментов заменили ограничение свободы на лишение свободы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz
 

Фото: Polisia.kz

Как уточняется, 45-летняя жительница Урджарского района, имея накопившийся долг около трех миллионов тенге перед двумя несовершеннолетними детьми, в июне 2023 года судом признана виновной за совершение преступления.

Суд назначил ей наказание в виде ограничения свободы сроком на один год с привлечением к принудительному труду – 100 часов на весь срок наказания. Осужденная была поставлена на учет в службу пробации Урджарского района.

За время отбывания наказания должница не сделала для себя должных выводов, она проигнорировала возложенные обязанности и подвергалась неоднократно административным взысканиям за пьянство и нежелание устроиться на работу и погасить долг по алиментам.

В марте 2024 года прошел показательный суд, где должнице было заменено ограничение свободы на лишение свободы на неотбытый срок – четыре месяца.

«Всего на суд были приглашены 35 осужденных, состоявших на учете в службе пробации Урджарского района. Такое наказание, несомненно, послужит уроком для других должников, которые не платят алименты. Всего по области Абай 23 осужденных, отбывающих наказание за неуплату алиментов», – отмечает инспектор службы пробации Эльмира Мукитанова.

#полиция #область #женщина #Абай #алименты #лишение #свобода #неуплата

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