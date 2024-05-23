Частный судисполнитель присвоил алименты чужого ребенка в Астане

Прокуратурой столичного района Нура зарегистрировано уголовное дело по факту хищения частным судебным исполнителем свыше 1 млн тенге, предназначенных для выплаты алиментов, сообщает Kazpravda.kz.

«Установлено, что ЧСИ на протяжении года перечислял деньги должника на счет собственного сына, вместо матери малолетнего ребенка. При этом взыскатель, не ведая о добросовестности перечислений алиментов бывшим супругом, неоднократно обращалась к ЧСИ о принятии мер к должнику», – рассказали в надзорном органе.