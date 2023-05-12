Алимханулы провел дуэль взглядов с Батлером перед защитой титула

Бой Жанибек Алимханулы - Стивен Батлер состоится в это воскресенье, 14 мая.

Фото: instagram.com/janibek_qazaqstyle

В городе Стоктон (штат Калифорния) состоялись пресс-конференция и церемония битвы взглядов с участием чемпиона мира WBO в среднем весе казахстанца Жанибека Алимханулы и канадского претендента Стивена Батлера, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Sports.kz.

Алимханулы прибыл на мероприятие в пиджаке розового цвета с черными брюками и рубашкой, отмечает издание.

Бой Жанибек Алимханулы - Стивен Батлер состоится в это воскресенье, 14 мая. Прямая трансляция будет доступна на телеканале "Хабар" с 07:00 по времени Астаны.

В своем предыдущем поединке, который прошел в ноябре в Лас-Вегасе, Алимханулы победил единогласным судейским решением британца Дензела Бентли.