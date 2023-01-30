Алимханулы вошел в топ-3 рейтинга The Ring

Фото: AP /Chase Stevens

Журнал The Ring обновил рейтинг боксеров во всех весовых категориях. Что касается среднего веса, где присутствуют представители Казахстана, то есть свои изменения, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Vesti.kz.

Если лидером рейтинга остался Геннадий Головкин, то на третью строчку поднялся Жанибек Алимханулы, располагавшийся ранее на одну ступеньку ниже.

Топ-10 среднего веса от The Ring:

1 (1). Геннадий Головкин (Казахстан)

2 (3). Хайме Мунгия (Мексика)

3 (4). Жанибек Алимханулы (Казахстан)

4 (6). Карлос Адамес (Доминиканская Республика)

5 (-). Лиам Смит (Великобритания)

6 (7). Риота Мурата (Япония)

7 (8). Сергей Деревянченко (Украина)

8 (9). Эрисланди Лара (Куба)

9 (10). Феликс Кэш (Великобритания)

10 (5). Крис Юбенк-младший (Великобритания)