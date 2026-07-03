Актюбинская молодежь участвует в реализации международного года волонтеров

В Казахстане продолжается реализация международного года волонтеров, объявленного ООН по инициативе Главы государства

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Так, в Актюбинской области с начала 2026 года организовано 1 233 мероприятия с участием более 56 тысяч молодежи.

Всего в регионе насчитывается около 7 тысяч волонтеров, действуют 7 волонтерских организаций и 132 волонтерские группы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МКИ

Добровольцы, участвуют в экологических акциях, реализуют патриотические инициативы, продвигают цифровую грамотность и оказывают помощь нуждающимся.

Особое внимание в регионе уделяется реализации значимых волонтерских проектов. Так, благотворительный проект «Жұлдызды жәрмеңке» объединяет волонтеров, предпринимателей, представителей творческой интеллигенции и жителей города. Средства, собранные во время ярмарки, направляются на оказание помощи малообеспеченным семьям, детям с особыми потребностями и другим нуждающимся. Проект способствует развитию культуры благотворительности и укреплению традиций взаимопомощи в обществе.

Еще одной успешной инициативой стала трехдневная программа Volunteer School, ориентированная на студентов первых и вторых курсов колледжей и вузов. Участники проходят обучение основам волонтерской деятельности, развивают лидерские качества, получают практические навыки организации общественных мероприятий и впоследствии присоединяются к действующим волонтерским командам региона.

В числе новых проектов – Digital Volunteer Aqtobe, направленный на развитие цифрового волонтерства. В рамках инициативы сформирована мобильная команда из 30 волонтеров, прошедших подготовку по кибербезопасности, цифровой грамотности и медиакоммуникациям.