Алмас Батанов назначен заместителем акима Алматинской области

С августа прошлого года он занимал пост руководителя областного Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог.

Фото пресс-службы акимата Алматинской области

Распоряжением акима Алматинской области Марата Султангазиева, по согласованию с Администрацией президента РК Алмас Султанулы назначен заместителем акима области, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу акимата региона.

С августа 2022 года он занимал пост руководителя областного Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог.

Трудовой путь начал в 2000 году ведущим специалистом Алматинского филиала РГП «Метрология».

В разные годы работал ведущим специалистом Южно-Казахстанского филиала РГП «Казахстанский институт метрологии», главным специалистом Южно-Казахстанского филиала РГП «КазИнМетр», начальником отдела, управления, руководителем центра РГП «КазИнМетр», главным менеджером - главным экспертом АО «Институт экономических исследований», экспертом, консультантом, референтом Администрации президента РК, директором департамента Министерства регионального развития РК, советником первого заместителя премьер-министра РК, заместителем председателя Комитета по статистике Министерства национальной экономики РК.

Занимал должности председателя комитета Министерства по инвестициям и развитию РК, заведующего секретариатом руководителя Администрации президента РК, заместителя акима Павлодарской области, руководителя управления стратегии и бюджета города Алматы, руководителя управления финансов города Алматы.