Алматинка Дуза-апа Мавлютова стала талисманом городского марафона

Общество
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Дина Устиненко
старший корреспондент отдела культуры

Почему-то принято считать алматинцев расслабленными получателями удовольствий. Им только в кофейнях сидеть и своими горами восхищаться, подшучивают жители других городов. А как же наши марафоны? Алматинцам еще и бегать подавай!

фото Юрия Беккера

Марафон, рожденный в южном мегаполисе, постепенно стал визитной карточкой города и очень желанным событием для всей страны и соседних государств. Его ждут, к нему готовятся, ругают за пробки и очень гордятся как самим марафоном, так и его участниками, многие из которых уже стали легендой.

Этой осенью на старт традиционно вышла звезда алматинских забегов – талисман марафона Дуза Мавлютова. Пикантности званию придает весьма элегантный возраст участницы – Дузе Мирзояновне 87 лет.

Бегать она начала 17 лет назад. Не останавливается и по сей день. Каждое утро, несмотря на погоду, у бабы Дузы, как ласково величают ее другие участники забегов, тренировка. На набережной реки Есентай, где все очень достойно оборудовано для занятий спортом, Дуза ровно в полседьмого утра.

Сначала разминка – активная бабушка лихо забирается на турник. Затем растяжка – упражнения на пресс. А разогревшись, она приступает к бегу.

Здесь Дуза Мирзояновна – местная дос­топримечательность, мимо не проходит никто, все приветствуют, улыбаются. Вот паренек замедляет ход и останавливается, чтобы поприветствовать бабу Дузу. Она интересуется его результатами, дает советы по технике бега и с юмором комментирует его не особо поджарый вид. Паренек, смеясь, втягивает живот и обещает завязать с десертами. От этой картины на душе становится тепло и приятно, но идиллия длится недолго. Спортивная бабуля строго командует, и мы бежим дальше.

Разговорчивой ее не назовешь. Все-таки спортсменка и инженер-строитель на пенсии. Впрочем, как и у всех горожан, у Дузы Мирзояновны есть очень алматинская слабость.

– Люблю я вкусно поесть! – комментирует она. – Дома выращиваю шикарные яблоки, обожаю из них пироги. Да и вообще, вся еда должна быть настоящей и полезной, а не только вкусной. В моем возрасте на занятия спортом уходит много сил. Чтобы восполнять ресурс, надо хорошо питаться. Вот меня часто спрашивают, откуда я беру энергию? Из бега и беру! Энергию же надо вырабатывать! А сейчас останавливаться нельзя, только замедлишься – старость нагонять начинает, вот и бежим от нее.

Собственно, бежит Дуза Мирзояновна не только от старости, но и от пустых разговоров, праздных гуляний и даже от медсестер из местной поликлиники, которые никак не могут затащить несговорчивую старушку на осмотр. А на позапрошлом марафоне медики глазам не поверили, увидев свою подопечную на старте. Тогда, вспоминает баба Дуза, заприметив их, скорость она прибавила лихо.

– Меня просят и организаторы, и мед­работники, чтобы я бежала спокойнее, а я не могу! Азарт берет верх – и бегу, каждый раз на результат, не переходя на шаг, – признается Дуза Мирзояновна.

Бег в некоторой степени всегда присутствовал в жизни спортсменки Мавлютовой. Сначала выступала за институт, в котором училась, потом за тот, в котором работала. Но посвятить себя спортивной карьере она так и не смогла, хотя мысли были. Работа, муж, дети, а затем и внуки. К карьере марафонца она приступила, достигнув 70-летия.

Вспоминает, как на первом старте на нее с опаской поглядывали организаторы. Тогда возрастных спортсменов можно было пересчитать по пальцам. А сейчас уже привыкли к ней, даже порой высмат­ривают из толпы, слышно, как спрашивают у других участников, не видели ли они бабу Дузу. Волнуются. И ей в такие моменты радостно и приятно.

А в августе этого года про Дузу Мавлютову и еще нескольких активных пенсионеров сняли мотивационный фильм «Долгая жизнь».

Есть устойчивая мудрость, что развитие и благо приходят через стресс. Именно так получилось и с Дузой Мирзояновной, когда из жизни ушел любимый супруг. Ни дети, ни внуки не могли помочь справиться с тоской и потерей. Случайно она наткнулась на объявление о проведении первого в стране марафона. Как во сне, зарегистрировалась и приступила к тренировкам. Родные поначалу воспротивились. Но, глядя на то, как у нее загорелись глаза и поменялось настроение, махнули рукой и даже стали помогать.

Семья у Мавлютовой в целом спортивная. Один из сыновей – футболист, второй трудится на буровой, внук ушел с головой в большой теннис, а внучка занималась спортивной гимнастикой, бразильскими единоборствами и уже даже тренером стала. Так что бегающая бабушка для них и главный мотиватор, и строгий судья, огорчить ее они очень опасаются.

Сама же спортсменка сокрушается, что в Алматы марафон теперь проводится лишь дважды в год, а не четырежды, как было раньше. С самого первого алматинского марафона Дуза Мавлютова не пропустила ни одного забега, выходя на свою коронную «десяточку». Каждый раз эта удивительная женщина показывает и доказывает, что возраст – это только цифры в паспорте, а настоящее время – это всегда возможность для новых побед.

#марафон #Алматы #бег #старость

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