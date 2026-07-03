Алматинки представлялись социальными работниками и украли у пенсионерки 1 млн тенге

Закон и Порядок

В конце июня в отдел полиции имени Казыбек би управления полиции города Караганды обратилась 94-летняя местная жительница, ставшая жертвой мошенничества,  сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МВД

Фото: Polisia.kz

По словам пенсионерки, в ее квартиру пришли две неизвестные женщины, представившиеся социальными работниками. Войдя в доверие к пожилой женщине, они сообщили о якобы проводимой замене старых денежных купюр на новые. Не подозревая обмана, хозяйка показала место, где хранила свои сбережения.

После ухода незваных гостей пенсионерка обнаружила пропажу миллиона тенге. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Сотрудники криминальной полиции установили личности подозреваемых и задержали их. Ими оказались жительницы города Алматы.

В настоящее время проводится досудебное расследование. Полицейские проверяют задержанных на причастность к совершению аналогичных преступлений, совершенных на территории Карагандинской области и других регионов страны.

     

#кража #пенсионерка

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