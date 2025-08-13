Компанию привлекли к административной ответственности за нарушение антимонопольного законодательства

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Решение суда вынесено на основании результатов расследования, проведенного департаментом АЗРК по г. Алматы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на телеграм-канал АЗРК

Как установило расследование, «АлЭС» обязывала энергоснабжающую организацию приобретать электроэнергию с дополнительной услугой передачи по сетям аффилированной организации, несмотря на отсутствие городских сетей в индустриальной зоне.

В итоге суд назначил штраф в размере 4,4 млрд тенге по ст. 159 ч. 3-1 КоАП РК. Постановление вступило в законную силу, штраф оплачен в полном объёме.

Вчера стало известно о выявлении департаментом АЗРК по Алматинской области нарушения законодательства о защите конкуренции в действиях ТОО «Газовые сети Капшагайского региона».