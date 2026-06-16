Алматинский театр впервые представил спектакль в онлайн-формате

При организации трансляции особое внимание было уделено качеству звука и изображения
Казахский государственный академический театр для детей и юношества имени Габита Мусрепова впервые организовал показ спектакля в прямом эфире, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МКИ
Зрители посмотрели постановку «Махаббат, қызық мол жылдар» на официальном YouTube-канале и Instagram-странице театра.
Проект стал одним из первых шагов театра в цифровом пространстве и направлен на повышение доступности театрального искусства для широкой аудитории. Онлайн-формат позволил зрителям из разных регионов страны и зарубежья познакомиться с казахским сценическим искусством.
Как отмечают в Минкультуры, в мировой театральной практике онлайн-показы уже стали востребованным форматом: такие проекты, как National Theatre Live и TheatreHD, помогают расширять аудиторию и повышать интерес к сценическому искусству.
При организации трансляции театр уделил особое внимание качеству звука и изображения, что стало новым профессиональным опытом для творческой и технической команды, добавили в министерстве.