Алматинский театр впервые представил спектакль в онлайн-формате

При организации трансляции особое внимание было уделено качеству звука и изображения

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Казахский государственный академический театр для детей и юношества имени Габита Мусрепова впервые организовал показ спектакля в прямом эфире, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МКИ

Зрители посмотрели постановку «Махаббат, қызық мол жылдар» на официальном YouTube-канале и Instagram-странице театра.

Проект стал одним из первых шагов театра в цифровом пространстве и направлен на повышение доступности театрального искусства для широкой аудитории. Онлайн-формат позволил зрителям из разных регионов страны и зарубежья познакомиться с казахским сценическим искусством.

Как отмечают в Минкультуры, в мировой театральной практике онлайн-показы уже стали востребованным форматом: такие проекты, как National Theatre Live и TheatreHD, помогают расширять аудиторию и повышать интерес к сценическому искусству.

При организации трансляции театр уделил особое внимание качеству звука и изображения, что стало новым профессиональным опытом для творческой и технической команды, добавили в министерстве.