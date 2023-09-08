Алматинца Бекзата Тасымова объявили в розыск по подозрению в убийстве

Убийство было совершено в 2007 году.

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Полиция Шымкента разыскивает жителя Алматы Бекзата Тасымова, подозреваемого в убийстве, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ДП города.

"В апреле 2007 года по улице Жангельдина примерно в 01:55 возле многоэтажного дома обнаружили труп мужчины 1978 г. р. с огнестрельным ранением. Сообщение об этом поступило на пульт 102 Аль-Фарабийского РОВД. Данный факт зарегистрировали по ч. 2 ст. 96 УК РК "убийство", - проинформировали в департаменте.

Отмечается, что полицейские провели все необходимые мероприятия по установлению личности убийцы. В результате оперативники вышли на след жителя Алматы 1979 г. р. Бекзата Тасымова. Однако он до сих пор скрывается от уголовного преследования.

Приметы: глаза карие, брови густые, рост примерно 175-178 см.

Всех, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении преступника, просят сообщить по тел: 102 ДП г. Шымкент, 8 (7252) 33-98-42, 97-63-66, 97-60-09 и сот. 7027577957.