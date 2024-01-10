Алматинца подозревают в убийстве своих сыновей

Происшествия
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Буланова Наталия
выпускающий редактор

Расправу над мальчиками мужчина снял на телефон и запись отправил жене

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Алматы от рук отца погибли сразу двое школьников. Один из них учился во втором классе, другой – в пятом. Их бабушка уверяет, что мужчина подозревал бывшую жену в изменах и решил отомстить ей через детей. Обстоятельства произошедшего изучают следователи, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на телеканал КТК.

Погибшим Рафаэлю и Ринату было всего 8 и 12 лет. Близкие утверждают, 39-летний мужчина нанес сыновьям несколько ножевых ранений, а перед этим оставил бывшей жене некую записку.

"Включил телевизор, покормил их, сам сел за стол, писал. Четыре или три написал страницы, листа – письмо Алене, внучке моей. Потом он начал их гонять. У мальчика одного меленького вот так разрезано, горло у обоих перерезано. Руки все были вот так закрыты. Обычно у покойников открыто, а у них все закрыто было, смотреть нельзя было. Соседи слышали, как сильно кричали дети, они вызвали полицию", - рассказывает прабабушка убитых мальчиков Валентина Осина.

Расправу над сыновьями отец снял на телефон – запись отправил сестре и бывшей жене, говорит Валентина. Сразу после убийства подозреваемый ранил ножом себя, однако остался жив.

Родственники не скрывают, что конфликты в семье случались регулярно. Супруги 9 лет назад развелись, но продолжали жить вместе в квартире с бабушкой и детьми. Мужчина почти год нигде не работал. Близкие полагают, причиной трагедии могла быть ревность или месть.

Со слов родных, в четверг отец забрал детей из дома, сказав, что поведет в поликлинику. А на самом деле отвез в арендованное жилье. Именно там и обнаружили тела школьников.

Убийство произошло в съемной квартире, которую сдавали посуточно. Она расположена на четвертом этаже пятиэтажки недалеко от центра города. По словам родственников, отец привел сюда обоих сыновей и жестоко расправился с ними. 

Все обстоятельства произошедшего предстоит установить полицейским. Они ведут расследование по статье «Убийство».

"По данному факту управлением полиции Алмалинского района расследуется уголовное дело по статье 99, часть 3 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Убийце грозит 20 лет тюрьмы или пожизненное лишение свободы. Подозреваемый сейчас в больнице под надзором полицейских", - прокомментировала официальный представитель ДП г. Алматы Салтанат Азирбек.

 

#убийство #отец #сыновья

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