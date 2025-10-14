Как проект по сбору старой одежды для переработки стал социальным в Алматы

Общество,Таза Казахстан
117
Айгуль Турысбекова
корреспондент Алматинского корпункта

Продолжается реализация экологического проекта «Фабрика» по сбору и переработке текстильных отходов в рамках республиканской акции «Таза Қазақстан».

Проект «Фабрика» уже действует в Жетысуском районе: жители сдают старую одежду, постельное белье, полотенца и другие текстильные изделия. Все это проходит переработку – часть ткани перерабатывается в новые текстильные изделия или расходные материалы, часть вещей пригодна для вторичного использования и передаётся благотворительным организациям.

Инициатива получила новый импульс благодаря сотрудничеству с социальным центром «Бақытты отбасы» Жетысуского района: 8 октября подписан меморандум о совместной работе.

Центр «Бақытты отбасы» взял на себя часть функций по трудоустройству женщин, попавших в трудную жизненную ситуацию, с последующим пошивом изделий из переработанных материалов. Центр может производить до 1 тыс. изделий в месяц, что позволяет обеспечивать устойчивость проекта не только с экологической точки зрения, но и социальной.

Проект «Фабрика» призван сокращать объем текстильных отходов и снижать нагрузку на окружающую среду, развивать культуру осознанного потребления среди горожан, а также поддерживать благотворительность и занятость внутри города. Благодаря «Бақытты отбасы» запускается новый этап – объединение экологической инициативы и социальной миссии.

#переработка #текстиль #Таза Казахстан

