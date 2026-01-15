«Алматы Су» оштрафовали на 14 млн тенге за превышение выбросов метана и сероводорода

Закон и Порядок,Экология
102
Дана Аменова
специальный корреспондент

Свыше 400 жителей близлежащих сельских округов состоят на учете с различными заболеваниями органов дыхания

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Прокуратура Илийского района выявила экологические нарушения в деятельности ГКП «Алматы Су», сообщает Kazpravda.kz 

Жители района пожаловались на устойчивый неприятный запах от городских сточных систем, ведущих к водоему «Сорбулак».  Указанные сети находятся на балансе ГКП «Алматы Су».  

Проведенная совместно с экологами проверка выявила нарушения требований экологического законодательства.   Так, из 48 отобранных проб в 21 случае зафиксировано превышение предельно допустимых концентраций метана, сероводорода и меркаптана.  

При этом свыше 400 жителей близлежащих сельских округов состоят на учете с различными заболеваниями органов дыхания.    

«По акту надзора прокуратуры Илийского района Департамент экологии привлек ГКП «Алматы Су» к административной ответственности с наложением штрафа в размере 14 млн тенге.  Кроме того, предприятию выдано предписание об устранении причин, приведших к экологическим нарушениям.   В настоящее время принимаются меры по устранению нарушений», – сказано в публикации. 

Там же добавили, что прокуратура продолжит контроль зареализацией предписанных мер и соблюдением экологических требований.

#прокуратура #штраф #Алматинская область #выбросы #метан #Алматы Су #сероводород

Популярное

Все
Стадион и Дворец единоборств появятся в Костанае
«Кайсар» метит в призеры?
В Кызылорде открыли Центр инклюзивного спорта
В Павлодаре будут готовить операторов дронов
Наука, открытая для диалога
Нелегальные постройки – под снос
Прилетел привет… из Сахары
Фронтовику-связисту исполнилось 100 лет
Реанимобили прибыли в районы
Семья как зеркало мира
Безопасность на дорогах – приоритет государства
Экономика, меняющая повседневность
Между светом и памятью
Учиться беречь будущее
Каратальский район: развивая человеческий капитал
Коллективная безопасность в Азии
Субсидии, компенсации, образование, трудоустройство
От генплана до последнего кирпича без «издержек роста»
Сердце бьется под цокот копыт
Горячая дискуссия о ледяном острове
Вскрыта вторая допинг-проба боксера Жанибека Алимханулы
В воинской части 6505 около 400 солдат приняли воинскую присягу
Гвардейцы завоевали медали на Чемпионате Азии AMMA в Китае
В Астане начали набор на бесплатные курсы казахского языка для взрослых
Глава МО проверил военные объекты в Кызылординской области
Жайлаутобе – одна из оборонительных крепостей кангюев?
Казахстанцев предупредили о гонконгском гриппе
Погодные качели: Казахстан окажется в эпицентре северо-западного циклона
«Осторожно, GhostPairing»: МВД предупредило о новой схеме взлома WhatsApp
Максимальные ставки по банковским займам установили в Казахстане
Морозы с Новой Земли идут в Казахстан
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
Сингапурская компания построит промышленный парк в Павлодарской области
Выплаты из ЕНПФ и ЕПВ не будут облагаться ИПН
Тройной подарок
Политический манифест, отражающий курс на предстоящие годы
Шепот забытого аула: степная готика захватила кинопрокат
Казахстанским медикам повысят зарплаты и усилят защиту в 2026 году
США выходят из 66 международных организаций
Атырау разделят на два района
Вблизи побережья Алаколя обнаружен средневековый караван-сарай
115 лет Бауыржану Момышулы: имя, которое выбирают защитники Родины
Гвардейцы наполнили столицу новогодним настроением
Продажу удешевленной говядины через торговые сети масштабируют в Казахстане
Американец выплатил сотрудникам $240 млн премии после продажи своей компании
В Нацгвардии начался новый учебный период
В ЗКО ввели в строй первую в РК модульную станцию по очистке сточных вод
Финансовую дисциплину и цифровизацию здравоохранения обсудили в Правительстве
Гвардейцы поздравили воспитанников детских домов с Новым годом
Налог на транспорт изменен в Казахстане
«Барыс» возвращается в зону плей-офф
К 105-летию Героя Советского Союза Жалела Кизатова издана книга
Поддержка педагогов – инвестиция в будущее страны
Автомобилестроение Казахстана демонстрирует рекордные показатели роста
Два завода в отрасли автомобилестроения готовятся к запуску в Костанае
Завод почти на 50 млрд тенге построят в Актюбинской области
Касым-Жомарт Токаев прибыл в Санкт-Петербург
Американские чиновники отметили День Независимости Казахстана в Хьюстоне
Испанская компания вложит 44 млрд тенге в строительство завода в Кызылординской области
В Семее открылся цех по выпуску молочной упаковки

Читайте также

Дом в Испании купил глава частных клиник на похищенные сред…
Безопасность на дорогах – приоритет государства
АФМ раскрыло подробности по делу блогера Кайсара Камзы
С лудоманией борются системно

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]