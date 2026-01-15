Свыше 400 жителей близлежащих сельских округов состоят на учете с различными заболеваниями органов дыхания

Прокуратура Илийского района выявила экологические нарушения в деятельности ГКП «Алматы Су», сообщает Kazpravda.kz

Жители района пожаловались на устойчивый неприятный запах от городских сточных систем, ведущих к водоему «Сорбулак». Указанные сети находятся на балансе ГКП «Алматы Су».

Проведенная совместно с экологами проверка выявила нарушения требований экологического законодательства. Так, из 48 отобранных проб в 21 случае зафиксировано превышение предельно допустимых концентраций метана, сероводорода и меркаптана.

При этом свыше 400 жителей близлежащих сельских округов состоят на учете с различными заболеваниями органов дыхания.

«По акту надзора прокуратуры Илийского района Департамент экологии привлек ГКП «Алматы Су» к административной ответственности с наложением штрафа в размере 14 млн тенге. Кроме того, предприятию выдано предписание об устранении причин, приведших к экологическим нарушениям. В настоящее время принимаются меры по устранению нарушений», – сказано в публикации.

Там же добавили, что прокуратура продолжит контроль зареализацией предписанных мер и соблюдением экологических требований.