Altel отменяет безлимитный Интернет
4407
| Тарифный план
| Текущая абон. плата
| Текущая особенность тарификации Интернета
| Текущие Турбокнопки
| Новая абон.плата
| Новая особенность тарификации Интернета
| Разовые Интернет-пакеты, вместо Турбокнопок
| СУПЕР SMART+
|
990 тг / 30 дней
| Есть безлимит – с понижением скорости после 7 ГБ, есть ночной безлимит с 01.00 до 06.00 на максимальной скорости; при превышении трафика или при неудержании абонплаты идет тарификация с баланса.
|
3 ГБ – 290 тг
6 ГБ – 590 тг
12 ГБ – 950 тг
20 ГБ – 1590 тг
|
1190
| Лимит 7 ГБ, далее блокируется доступ в Интернет – надо переподключить тариф (стоимость равна абон плате) либо подключить разовый интернет-пакет
| 2ГБ –
500 тг
5ГБ – 1000 тг
8ГБ – 1400 тг
| СУПЕР SMART
| Есть безлимит – с понижением скорости после 7 ГБ; при превышении трафика или при неудержании абонплаты идет тарификация с баланса.
| ALTEL WEB UNLIM
/ Unlim LTE
| 4500 тг / 30 дней
| Есть безлимит – с понижением скорости после 15 ГБ
| 10 ГБ –
2500 тг
| Такая же – без изменений
| Лимит 30 ГБ, далее блокируется доступ в Интернет – надо переподключить тариф (стоимость равна абонплате) либо подключить разовый интернет-пакет