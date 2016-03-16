Altel отменяет безлимитный Интернет

Технологии
4407
С 1 апреля Altel отменит безлимитный доступ к Интернету, передает Kazpravda.kz.

"Основные изменения СУПЕР SMART+ и СУПЕР SMART коснутся ежемесячной оплаты, размер которой будет составлять 1190 тенге/30 дней, а также закрытие безлимитного Интернета. Помимо этого после превышения лимита 7 ГБ абонент сможет либо переподключить тариф заново, либо подключить разовый интернет-пакет. Все прочие условия остаются без изменений", – уточнили в пресс-службе компании.

Изменения ALTEL WEB UNLIM/Unlim LTE включают замену безлимитного предложения на фиксированные 30 ГБ без ограничения по скорости с сохранением остальных условий. После превышения объема лимитного Интернета пользователь может переподключить тариф по текущим условиям либо воспользоваться разовым интернет-пакетом.

Тарифный план

 Текущая абон. плата

 Текущая особенность тарификации Интернета

 Текущие Турбокнопки

 Новая абон.плата

 Новая особенность тарификации Интернета

 Разовые Интернет-пакеты, вместо Турбокнопок
СУПЕР SMART+








990 тг / 30 дней

 Есть безлимит – с понижением скорости после 7 ГБ, есть ночной безлимит с 01.00 до 06.00 на максимальной скорости; при превышении трафика или при неудержании абонплаты идет тарификация с баланса.

3 ГБ – 290 тг

6 ГБ – 590 тг

12 ГБ – 950 тг

20 ГБ – 1590 тг









1190

 Лимит 7 ГБ, далее блокируется доступ в Интернет – надо переподключить тариф (стоимость равна абон плате) либо подключить разовый интернет-пакет

 2ГБ –
500 тг

5ГБ – 1000 тг

8ГБ – 1400 тг
СУПЕР SMART

 Есть безлимит – с понижением скорости после 7 ГБ; при превышении трафика или при неудержании абонплаты идет тарификация с баланса.
ALTEL WEB UNLIM

/ Unlim LTE

 4500 тг / 30 дней

 Есть безлимит – с понижением скорости после 15 ГБ

 10 ГБ –
2500 тг

 Такая же – без изменений

 Лимит 30 ГБ, далее блокируется доступ в Интернет – надо переподключить тариф (стоимость равна абонплате) либо подключить разовый интернет-пакет

Популярное

Все
Урок на приусадебном участке
«Тот, кто песней степь восславил, нами не забыт...»
Злые языки страшнее пистолета
Пик паводка в Атырауской области ожидают в ближайшие дни
Бишимбаев планировал пристыдить Нукенову снятыми в ночь избиения видео
Проблемы водного хозяйства страны требуют комплексного решения
Дом дружбы в Актау принимал эвакуированных
Пилот Air Astana в состоянии наркотического опьянения был задержан в аэропорту Алматы
«Твой сын что-то натворил» – ясновидящая предупредила мать Бишимбаева о трагедии
Сильная государственная власть обеспечила развитие страны
Тест на прочность: держаться вместе!
Волонтерство – элемент национального характера
100 новых домов начали строить в СКО для пострадавших от паводков граждан
Токаев: Чистота городов и сёл Казахстана должна стать образом жизни
Казахстан и Великобритания подписали Соглашение о стратегическом партнерстве и сотрудничестве
Шестую с начала года нарколабораторию ликвидировали в Алматинской области
Большая вода: принимаются меры для стабилизации цен в пострадавших регионах
Казахстанским компаниям стало проще выигрывать конкурсы закупок субъектов естественных монополий
Волонтеры тоже нуждаются в заботе
У границы фуры ходят хмуро
Полицейский спас жизнь ребенку
Назначена дата прений по делу Бишимбаева
Юные гости восхищаются пейзажами Алматинской области
Иногда обивать пороги приходится за чужую ошибку, обернувшуюся коммунальной Санта-Барбарой
Дело Бишимбаева: хроника самого громкого судебного процесса года
Урбанисты хотят изменить облик Атырау
Дело Бишимбаева: прокурор сообщила, что его телефон не удалось разблокировать
В Атырау объявлен режим ЧС. Город ждет прихода большой воды
Закон Республики Казахстан
Целина: как это было
Бахытжан Байжанов опроверг в суде показания Бишимбаева
Дело Бишимбаева: подборка противоречий в показаниях бывшего министра
Дело Бишимбаева: защита требует учесть оценку российских судмедэкспертов
Интервью премьер-министра Армении Н.В. Пашиняна газетам Egemen Qazaqstan и «Казахстанская правда»
Как минимум десятого ребенка родили 110 женщин в прошлом году в Казахстане
Для меня важно твое счастье: заметки Нукеновой озвучила гособвинитель
Бишимбаев объяснил в суде, зачем показывал Нукеновой скрины их переписки
Идея строительства метрополитена в Алма-Ате обсуждалась еще в 60-е годы
Суд возобновил заседание по делу Бишимбаева
На Петропавловск идет огромный поток
«Актобе» обыграл «Кайрат» в центральном матче тура КПЛ
Когда в Астане отключат отопление
Премьер поручил усилить меры поддержки талантливой молодежи
Брату Салтанат Нукеновой показали шокирующие кадры из телефона Бишимбаева

Читайте также

Рассылка от 1414 – фейк или нет
Nokia перевыпустит легендарный кнопочный телефон
Состояние Илона Маска выросло на миллиарды за пять дней
В Казахстане введут электронные паспорта на автотранспорт

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]