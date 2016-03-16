Altel отменяет безлимитный Интернет

СУПЕР SMART+























990 тг / 30 дней





Есть безлимит – с понижением скорости после 7 ГБ, есть ночной безлимит с 01.00 до 06.00 на максимальной скорости; при превышении трафика или при неудержании абонплаты идет тарификация с баланса.







3 ГБ – 290 тг



6 ГБ – 590 тг



12 ГБ – 950 тг



20 ГБ – 1590 тг

























1190





Лимит 7 ГБ, далее блокируется доступ в Интернет – надо переподключить тариф (стоимость равна абон плате) либо подключить разовый интернет-пакет





2ГБ –

500 тг



5ГБ – 1000 тг



8ГБ – 1400 тг



