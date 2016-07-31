Американец прыгнул без парашюта с высоты 7,6 км

Американец Люк Эйкинс совершил рекордный по высоте прыжок без парашюта, причем сделал это в прямом эфире, передает Kazpravda.kz со ссылкой на британские СМИ.
Высота прыжка составила 7,6 тысячи метров.
Эйкинс совершил свой исторический прыжок не только без парашюта, но и без какой-либо страховки. На земле его ждала лишь натянутая сетка 30 м на 30 м, и если бы он неправильно рассчитал траекторию своего полета, она бы вряд ли его спасла.
Фото с сайта ntv.ru
Прыжок американца в прямом эфире был показан на телеканале Fox. На подготовку у Люка ушло 18 месяцев. Впервые эта идея пришла в голову его другу – физиологу Крису Тэлли. Изначально Эйкинс, будучи отцом маленького сына, категорически отказался совершать столь рискованный поступок, однако позже изменил свое решение.
Эйкинс летел со скоростью почти 200 км/ч. Уже приближаясь к земле, Эйкинс несколько раз перевернулся в воздухе и, к облегчению зрителей, угодил прямо в сетку.
"То, что произошло, – невероятно. Это почти левитация. Это превосходно!" – поделился впечатлениями скайдайвер.