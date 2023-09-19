Американец живет на круизном лайнере ради экономии

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Райан Гатридж начал останавливаться на круизных лайнерах Royal Caribbean еще в 2021 году, осознав, что может работать удаленно, находясь в море.

"Я думаю, что многие из нас виноваты в том, что ассоциируют круизные лайнеры с пенсионерами, у которых нет работы дома и которые могут отсутствовать в течение длительного времени", — прокомментировал он.

Но Гатридж считает, что это отличный и экономически эффективный образ жизни, если у вас есть привилегия работать, где бы вы ни находились.

"Я работаю в сфере IТ инженером по облачным решениям и начал работать из дома в 2012 году. Но из-за пандемии моя команда смогла работать удаленно и получать доступ к необходимым данным откуда угодно. К тому времени круизные линии не объявили, когда и вернутся ли вообще. Я подумал, что если они вернутся, я хотел бы попытаться взять с собой работу в короткий круиз. Я хотел посмотреть, как будет работать Wi-Fi и могу ли я получить доступ к некоторым элементам своей работы с соблюдением строгих мер безопасности", — поделился Райан.

Летом в 2021 году Гатридж забронировал два четырехдневных круиза на судне Freedom of the Seas и отправился в оба в сентябре.

Все прошло очень хорошо, но мужчина знал, что ему нужно провести еще несколько исследований, если он намерен начать жизнь кочевника на борту круизного лайнера.

Подсчитывая цифры, Гатридж понял, что стоимость жизни в море в течение 300 ночей "почти равна" той, что он платил за свою квартиру дома.

Однако жизнь на круизном лайнере имела множество дополнительных преимуществ, в том числе бесплатный Wi-Fi, что очень важно для работы, и бесплатные напитки. Это означало, что Райан экономил деньги на других счетах и расходах, которые ему обычно приходилось оплачивать дома.

Он сказал: "У меня есть таблица, в которой автоматически фиксируются все мои расходы, и это помогает. Я также ежегодно составляю бюджет. В этом году мой бюджет на базовый тариф составляет около 30 000 долларов США, а в прошлом году, когда я начал серьезно смотреть на цифры и оценивать, сколько базового тарифа я заплатил за пребывание на корабле в течение 300 ночей, я обнаружил, что он почти дешевле. Впритык с тем, что я заплатил за аренду и вывоз мусора за квартиру в Форт-Лодердейле, Флорида".

Гатридж не обсуждал цены на еду, но, по данным сайта Royal Caribbean, в стоимость круизных билетов входит "большая часть еды на борту".