Северный Казахстан стремительно набирает инвестиционные обороты в сфере пищепрома: в областном центре на территории специальной экономической зоны (СЭЗ) «Кызылжар» развернулось строительство ультрасовременного завода по выпуску донатов – американских глазированных пончиков. Проект, осуществляемый компанией «Бейкертон», обещает стать одной из крупных отраслевых бизнес-инициатив в регионе.
По словам генерального директора компании Марины Баяндиной, строительство ведется ускоренными темпами: уже завершены работы по устройству железобетонных фундаментов, начат монтаж металлоконструкций. Общая сумма инвестиций в проект составит 37 млрд тенге. Запуск завода обеспечит регион 380 новыми рабочими местами.
Особенность предприятия – его высокий уровень автоматизации. На заводе будут установлены две полностью автоматизированные производственные линии, что позволит значительно увеличить объем выпускаемой продукции. После выхода на полную мощность предприятие сможет ежегодно производить до 15 тыс. тонн глазированных пончиков.
Аким Северо-Казахстанской области Гауез Нурмухамбетов подчеркнул важность создания в регионе новых производств и заверил, что государство выполнит все обязательства по подведению инженерной инфраструктуры на субзонах СЭЗ «Кызылжар». Это обеспечит заводу стабильную работу и создаст условия для дальнейшего наращивания производства.
Развитие местной пищевой промышленности позволит не только увеличить ее объемы, но и нарастить экспортный потенциал. Запуск завода станет важным шагом в расширении перерабатывающего сектора экономики, что соответствует стратегическим задачам по индустриализации Северного Казахстана.
Выпуск донатов – не просто новый бизнес, а вклад в диверсификацию экономики региона. Ожидается, что продукция завода будет востребована как на внутреннем, так и на внешнем рынке, что сделает Северный Казахстан еще более привлекательным для инвесторов. Другим шагом на пути к продовольственной независимости региона станет строительство здесь сахарного завода.
На заседании областного акимата руководитель ТОО «Asyl Farms» Габиден Балгинбеков анонсировал запуск амбициозного проекта по выращиванию сахарной свеклы и строительству сахарного завода в районе Шал акына. Завод будет перерабатывать до 5 тыс. тонн свеклы в сутки, половину сырья планируется выращивать на собственных полях, а остальное – закупать у фермеров.
Аким области Гауез Нурмухамбетов поддержал проект, отметив, что его воплощение укрепит продовольственную безопасность региона, обеспечив внутренний рынок сахаром и снизив зависимость от импорта. Кроме того, в рамках стратегии развития ТОО «Asyl Farms» запланированы другие перспективные проекты: ввод маслоэкстракционного завода, производство комбикормов и строительство автоматизированного элеватора.
В целом Северный Казахстан находится сегодня на инвестиционном подъеме, только в прошлом году в экономику региона было привлечено 556 млрд тенге инвестиций, из которых 420 млрд тенге составили средства частных инвесторов.
На заседании акимата области отмечалось, что в 2025 году основной акцент в привлечении инвестиций будет сделан на реализацию проектов в обрабатывающей промышленности. Планируется запуск 11 новых объектов на сумму 87 млрд тенге, что позволит создать 1,1 тыс. рабочих мест.
В числе новых проектов – заводы кондитерских изделий, по выпуску подъемно-транспортного оборудования и мостовых кранов, а также в сфере деревообработки. В сельском хозяйстве запланирована реализация 35 проектов на сумму 72 млрд тенге.