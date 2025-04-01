Американские пончики из… Петропавловска

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Андрей Кратенко
собственный корреспондент по СКО

Северный Казахстан стремительно набирает инвестиционные обороты в сфере пищепрома: в областном центре на территории специальной экономической зоны (СЭЗ) «Кызылжар» развернулось строительство ультрасовременного завода по выпуску донатов – американских глазированных пончиков. Проект, осуществляемый компанией «Бейкертон», обещает стать одной из крупных отраслевых бизнес-инициатив в регионе.

фото: акимат СКО

По словам генерального директора компании Марины Баяндиной, строительство ведется ускоренными темпами: уже завершены работы по устройству железобетонных фундаментов, начат монтаж металлоконст­рукций. Общая сумма инвестиций в проект составит 37 млрд тенге. Запуск завода обеспечит регион 380 новыми рабочими местами.

Особенность предприятия – его высокий уровень автоматизации. На заводе будут установлены две полностью автоматизированные производственные линии, что позволит значительно увеличить объем выпускае­мой продукции. После выхода на полную мощность предприятие сможет ежегодно производить до 15 тыс. тонн глазированных пончиков.

Аким Северо-Казахстанской области Гауез Нурмухамбетов подчеркнул важность создания в регионе новых производств и заверил, что государство выполнит все обязательства по подведению инженерной инфраструктуры на субзонах СЭЗ «Кызылжар». Это обеспечит заводу стабильную работу и создаст условия для дальнейшего наращивания производства.

Развитие местной пищевой промышленности позволит не только увеличить ее объемы, но и нарастить экспортный потенциал. Запуск завода станет важным шагом в расширении перерабатывающего сектора экономики, что соответствует стратегическим задачам по индустриализации Северного Казахстана.

Выпуск донатов – не просто новый бизнес, а вклад в диверсификацию экономики региона. Ожидается, что продукция завода будет востребована как на внут­реннем, так и на внешнем рынке, что сделает Северный Казахстан еще более привлекательным для инвес­торов. Другим шагом на пути к продовольственной независимости региона станет строительство здесь сахарного завода.

На заседании областного акимата руководитель ТОО «Asyl Farms» Габиден Балгинбеков анонсировал запуск амбициозного проекта по выращиванию сахарной свек­лы и строительству сахарного завода в районе Шал акына. Завод будет перерабатывать до 5 тыс. тонн свеклы в сутки, половину сырья планируется выращивать на собственных полях, а остальное – закупать у фермеров.

Аким области Гауез Нурмухамбетов поддержал проект, отметив, что его воплощение укрепит продовольст­венную безопасность региона, обеспечив внутренний рынок сахаром и снизив зависимость от импорта. Кроме того, в рамках стратегии развития ТОО «Asyl Farms» запланированы другие перспективные проекты: ввод маслоэкстракционного завода, производство комбикормов и строительство автоматизированного элеватора.

В целом Северный Казахстан находится сегодня на инвестиционном подъеме, только в прошлом году в экономику региона было привлечено 556 млрд тенге инвестиций, из которых 420 млрд тенге составили средства частных инвесторов.

На заседании акимата области отмечалось, что в 2025 году основной акцент в привлечении инвестиций будет сделан на реализацию проектов в обрабатывающей промышленности. Планируется запуск 11 новых объектов на сумму 87 млрд тенге, что позволит создать 1,1 тыс. рабочих мест.

В числе новых проектов – заводы кондитерских изделий, по выпуску подъемно-транспортного оборудования и мостовых кранов, а также в сфере деревообработки. В сельском хозяйстве запланирована реализация 35 проектов на сумму 72 млрд тенге.

#СКО #завод #донаты #пончики

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