Американские социологи назвали самые пьющие профессии

В мире
Марат Манаспаев
Злоупотребление спиртным и наркотиками зависит от профессии, установило Министерство здравоохранения и социальных служб США, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Лента.ру. По его оценке, чаще других к бутылке прикладываются работники тяжелого физического труда — шахтеры и строители, сообщает The Mirror.

В своем исследовании, проведенном в 2008-2012 годах, социологи рассматривали употреблявших пять и более порций спиртного за раз в течение пяти и более дней за месяц.

Больше всего алкоголиков оказалось среди работников тяжелого физического труда. По подсчетам специалистов, 17,5 процента шахтеров злоупотребляют спиртным. Вторую строчку заняли строители с 16,5 процентами.

На третьем месте в списке угрожающих развитием алкоголизма оказалась занятость в гостиничном и ресторанном бизнесе. Сотрудники этих сфер деятельности заняли при этом первую строчку по злоупотреблению наркотиками — более 19 процентов из них принимают запрещенные препараты.

Менеджеры, как выяснилось, чаще увлекаются наркотиками, чем спиртными напитками. Более 12 процентов управленцев принимают запрещенные препараты, в то время как пьют без меры менее 10 процентов.

Нижние строчки списка любителей алкоголя заняли работники сфер образования и здравоохранения. Среди них исследователи насчитали менее 5 процентов злоупотребляющих спиртным.

Меньше всего наркоманов оказалось среди чиновников — 4,3 процента общего числа госслужащих.

