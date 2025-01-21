Амир Омарханов пробился в третий круг Australian Open-2025
50
Четвертая ракетка мира в юниорском рейтинге из Казахстана Амир Омарханов вышел в третий круг Australian Open Juniors в Мельбурне (Австралия), передает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК
Казахстанец в двух сетах разобрался с местным теннисистом, получившим wild card от организаторов, Юмерали Ибраими (482 ITF Juniors) - 6:4, 6:3.
В третьем круге Амир сыграет против шведа Уильяма Рихтмана, занимающего 18-е место в юниорском мировом рейтинге. Матч пройдет 22 января.