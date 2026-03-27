Анель Ташбай и Аружан Кабдулова стали первыми на чемпионате Азии по велоспорту на треке

Казахстан завоевал вторую золотую медаль на чемпионате Азии по велоспорту на треке в Тагайтае (Филиппины),  сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК

Фото: Минтуризма и спорта РК

Победительницами ЧА стали Анель Ташбай и Аружан Кабдулова.

Юниорки стали первыми в мэдисоне. Второе место занял Узбекистан. Тайбэй финишировал на третьей строчке.

Добавим, что ранее Анель Ташбай, Аружан Кабдулова, Виталина Хоружая, Алия Букаева и Айгерим Смайлканова завоевали "золото" в командной гонке преследования среди юниорок.

#медали #велоспорт #казахстанки

