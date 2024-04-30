Ангелина Лукас вошла в топ-10 мирового рейтинга

С начала года Лукас провела уже четыре боя и одержала четыре победы

Фото: instagram/angelina_lukas1997

Сайт Boxrec.com во второй раз обновил положение казахстанской боксерши Ангелины Лукас (9-1, 5 КО) в своем рейтинге, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Sports.kz.

После победы нокаутом над индийской боксершей Мамтой Сингх (5-2, 2 КО) BoxRec поднял Лукас в рейтинге второго наилегчайшего веса с 16-го места на 12-е, а теперь добавил казахстанке еще две позиции — теперь она уже входит в топ-10.

Напомним, благодаря этой победе Ангелина Лукас стала чемпионкой мира по версиям двух организаций — WIBF и WBF.

Ранее она также выигрывала и другие чемпионские пояса: WBC Silver, WBC International, UBO, WIBA.

С начала года Лукас провела уже четыре боя и одержала четыре победы (три - нокаутом).