Ангелина пополнила коллекцию поясов

Спорт
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Дмитрий Норкин

Казахстанская спортсменка, боксер-профессионал Ангелина Лукас завоевала вакантный титул чемпионки мира по версии WIBA.

фото из открытых источников

Одна из самых известных в спорте и медийной сфере соотечественниц выступила в среду на вечере профессионального бокса в Баку (Азербайджан). Казахстанка, имевшая на своем счету до этой встречи пять побед в профессиональном боксе (причем три из них нокаутом) и одно поражение (кстати, назначенное довольно спорным решением), на этот раз встречалась с представительницей Пакистана Ромой Юсаф, которая в своей карьере одержала пять побед (две из них нокаутом), и один поединок завершила вничью.

Поединок прошел в легчайшем весе и был рассчитан на восемь раундов, но закончился в первом – Лукас очень быстро отправила соперницу в нокаут. Таким образом, казахстанка завоевала вакантный титул чемпионки мира по версии WIBA (Всемирная женская ассоциация бокса). Этим поясом владели легенды: дочь Мухаммеда Али – Лейла Али (США), а также абсолютная чемпионка мира Наталья Рагозина, которая родилась в Казахстане, но на профи-ринге представляла Россию. Отметим, что ранее Ангелина также выигрывала чемпионские пояса по версиям WBC International и UBO.

«Всем ас-саляму алейкум, Казахстан! Я знаю, что вы не спите, ждете новостей и видео! Я всех вас очень люблю и хочу сообщить радостную новость – мы сделали это! Сегодня я завоевала второй титул чемпион­ки мира, и моя цель – стать абсолютной чемпионкой! Алға, Казахстан!» – написала спорт­сменка на своей странице в Instagram после победы.

Перед поединком в Баку Ангелина сделала еще одно громкое заявление, написав, что ее цель не только стать абсолютной чемпионкой мира, но и добиться более глобальной цели – например, открыть свою компанию по продвижению казахстанских боксеров.

«Я хочу сделать многое для моей страны. Знаю сотни талантливых боксеров в нашей стране, которые сидят без дела, без боев. Я тоже сталкивалась с трудностями. Меня пытались сломить, делали все, чтобы ушла из бокса. И после любительского бокса боксер даже не знает, как стать профессионалом, и просто бросает дело своей жизни. Не знают, куда идти и как жить дальше. Поэтому я хочу открыть промоутерскую компанию и показать им путь в профессиональный бокс!

Почему боксеры из других стран постоянно боксируют? Например, в Мексике каждый месяц проводятся боксерские вечера. Чем мы хуже? У нас школа казахстанского бокса очень сильная. Я это говорю, потому что не из какой-то другой страны приехала, а родилась и вырос­ла здесь, в Казахстане! И я знаю, что у каждого казаха в крови течет бокс. Все любят бокс, все смотрят бокс и отдают детей на бокс в надежде вырастить из них чемпионов. Я хочу прославлять и поднимать наш флаг так высоко, чтобы он сиял во всех странах мира! Моя мечта – быть абсолютной чемпионкой, чтобы были сотни других чемпионов мира, боксеров-профессионалов из Казахстана», – написала она на своей странице.

#Спорт #бокс #Ангелина Лукас #WIBA

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