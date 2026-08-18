Борец Казыбек Калмагамбетов вышел в финал ЧМ U20 в Словакии

Фото: НОК

Казахстанский борец греко-римского стиля Казыбек Калмагамбетов пробился в финал чемпионата мира U20 в Братиславе, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК



Спортсмен поборется за золотую медаль в весовой категории до 67 килограммов.



В полуфинале Казыбек оказался сильнее Петро Житовоза из Венгрии - 7:5. Его соперником по финалу будет Михаил Марковский (Беларусь).



Решающая схватка пройдет сегодня, 18 августа.



Добавим, что в противостоянии за третье место в весе до 77 килограммов Еркебулан Анапия уступил Амиру Саеди Наве (Иран), завершив ЧМ на пятом месте.