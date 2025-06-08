В финале они уступили одной из сильнейших пар в мире, передает Kazpravda.kz

Фото: meta-ratings.kz

Казахстанка Анна Данилина в финале парного разряда вместе с сербкой Александрой Крунич уступили итальянкам Саре Эррани и Жасмин Паолини - 4:6, 6:2, 1:6.

Это третий финал турнира "Большого шлема" для Данилиной. В 2023 она стала победительницей US Open в миксте.

Чемпионки Олимпиады-2024 Эррани и Паолини выиграли восьмой совместный титул и первый – на турнире «Большого шлема». Для Эррани это 35-й парный титул в карьере, шестой – на «Шлемах». Для Паолини титул «Ролан Гаррос» стал первым парным титулом «Большого шлема», и девятым парным вообще.

За победу они заработали 590 тысяч евро.