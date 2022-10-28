Фото: Kazpravda.kz
Общество

Антикор рассказал об инструментах возврата активов

Антикоррупционная служба совместно с Советом Европы провели региональную конференцию на тему «Возвращение активов через улучшение международного сотрудничества в Европе и Центральной Азии». В конференции приняли участие представители правоохранительных органов Европы и Центральной Азии, а также эксперты Совета Европы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по противодействию коррупции.

В своем выступлении заместитель председателя Агентства Асхат Жумагали отметил, что вопрос возврата активов находится на особом контроле у главы государства, по поручению которого 5 июня была создана межведомственная комиссия по вопросам противодействия незаконной концентрации экономических ресурсов.

Участники конференции поделились положительным опытом возврата активов, обсудили практические вопросы и соответствующую правовую базу. Основной акцент был направлен на проблемные вопросы и способах их разрешения.

Свой подход к возврату активов также раскрыла Антикоррупционная служба, в составе которой создано Управление финансовых расследований, поиска и возврата активов.

Деятельность специально созданного подразделения нацелена на установление фактов незаконного обогащения физических и юридических лиц, источников получения денег и других ценностей, проверку фактической принадлежности имущества, в том числе арестованного, а также их причастности к противоправным средствам.

В текущем году принятыми Агентством мерами обеспечен возврат активов государству на общую сумму порядка 500 млрд тенге. Работа в этом направлении продолжается.

В связи с этим, налажено тесное взаимодействие с подразделением финансовой разведки Агентства по финансовому мониторингу, (https://t.me/afm_rk) Генеральной прокуратурой Казахстана (https://t.me/GenPr), используются возможности «Эгмонт», «Карин», «Арин», «OSINT», других официальных и неформальных каналов связи.

В ходе двухдневной конференции участники мероприятия обсудили вопросы разработки правовых институциональных основ, позволяющих возвращать конфискованные активы, практику замораживания и изъятия в различных юрисдикциях, проблемы возвращения активов, а также использование официальных и неформальных сетей обмена информацией.

Популярное

Все
Кричите громче, вас не слышно!
Трансформация и информация
Роза Рымбаева сегодня отмечает юбилей. За три дня до этого у нее был сольный концерт в Астане, посвященный Дню Республики
О трудностях, которые пришлось преодолеть авторам исторического байопика о жизни знаменитого акына, мы узнали прямо на съемочной площадке
На принципах законности и открытости
Шоколада и зрелищ!
Казахстан и Азербайджан построят волоконно-оптические линии связи по дну Каспия
«Мертвые души» в очереди на жилье
От сборной до «Кайрата»
Игра с общим знаменателем
Через призму инновационных подходов
Как сохранить духовные святыни
Разные и одинаково достойные
Чемпионки и чемпионы
Музыка без границ
Здесь зажигаются звезды
Ремесленничество – не антураж
#Цифровизация: мифы & реальность
Баллада о пирате и казино
Школы "заминировали" в Кокшетау
Президент посетил торжественный концерт в честь Дня Республики
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с главой Европейской комиссии
Пять человек погибли в ДТП на трассе в Атырауской области
Венецианская комиссия оценила проходящие в Казахстане преобразования
Заседание ЕМПС в Ереване: о чем договорились лидеры евразийской "пятерки"
Воспитатель била детей в детсаду Аксу
Казахстанский боксер нокаутировал мексиканца на профессиональном ринге
Астана попала в Книгу рекордов Гиннесса
Президент присвоил высшие воинские и специальные звания, классные чины
Экс-главу Китая вывели под руки из президиума на съезде КПК
Машину-двойника выявили в Акмолинской области
Водитель выпрыгнул из машины на полном ходу в Павлодарской области
Лодка с рыбаками перевернулась на водохранилище в Карагандинской области
Адвокат пытался подкупить потерпевшую сторону в Караганде
Предвыборный штаб кандидата в президенты Каракат Абден начал работу
Ипотеку без первоначального взноса запускают в Алматинской области
В Актобе несовершеннолетний устроил поножовщину в торгово-развлекательном центре
В Российском городе Иркутск военный самолет упал на жилой дом
Мужчина открыл стрельбу на трассе в Акмолинской области
Газовый баллон разрушил дом в Актюбинской области – четверо пострадали
Единовременную выплату ко Дню пожилых людей получат пенсионеры в Казахстане
Древнее поселение эпохи бронзы, похожее на Аркаим, раскопали в Костанайской области.
Шестилетние братья скончались от неизвестной болезни в Костанайской области
Женщину-юриста убили в Алматы
Установлен подозреваемый в убийстве женщины-юриста в Алматы
Студенты колледжа повесились в Шымкенте
Столица Казахстана становится хабом мировой политики
Владимир Путин прибыл в Астану
20-летний таксист на арендованном авто распространял наркотики в Астане
Около 150 тысяч россиян выехали из Казахстана за две недели
В убийстве женщины-юриста в Алматы подозревают ее бывшего мужа
На прощание аким, видимо разозлившись, заявил: «В следующем году у нас будут выборы акима, пусть поставят другого человека, может, он быстрее сделает»
Выдворение из Казахстана российского хирурга прокомментировали в МВД
Какие документы подписали Казахстан и Туркменистан по итогам переговоров
Вице-премьер Жумангарин высказался о требованиях закрыть границу для россиян
Мефедрон изготавливали супруги у себя дома в пригороде Алматы
"Пора признать, что система ОСМС провалилась" – депутат Конуров призывает вернуться к государственной медицине
Дело об истязании мужем беременной жены расследует полиция Алматы
Нарастить объемы взаимной торговли до миллиарда долларов договорились Казахстан и Туркменистан
Смертельное ДТП с участием автобуса и ГАЗели произошло в Туркестанской области (видео)

Читайте также

Общество
Лучшую пресс-службу года определили в Казахстане
Общество
Объявлены победители Национальной премии "URKER - 2022"
Общество
Фрукты на полмиллиона тенге украли из магазина в Костанае
Общество
Две семейные пары мошенников задержали в Шымкенте

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]