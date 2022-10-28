Антикор рассказал об инструментах возврата активов

Антикоррупционная служба совместно с Советом Европы провели региональную конференцию на тему «Возвращение активов через улучшение международного сотрудничества в Европе и Центральной Азии». В конференции приняли участие представители правоохранительных органов Европы и Центральной Азии, а также эксперты Совета Европы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по противодействию коррупции.

В своем выступлении заместитель председателя Агентства Асхат Жумагали отметил, что вопрос возврата активов находится на особом контроле у главы государства, по поручению которого 5 июня была создана межведомственная комиссия по вопросам противодействия незаконной концентрации экономических ресурсов.

Участники конференции поделились положительным опытом возврата активов, обсудили практические вопросы и соответствующую правовую базу. Основной акцент был направлен на проблемные вопросы и способах их разрешения.

Свой подход к возврату активов также раскрыла Антикоррупционная служба, в составе которой создано Управление финансовых расследований, поиска и возврата активов.

Деятельность специально созданного подразделения нацелена на установление фактов незаконного обогащения физических и юридических лиц, источников получения денег и других ценностей, проверку фактической принадлежности имущества, в том числе арестованного, а также их причастности к противоправным средствам.

В текущем году принятыми Агентством мерами обеспечен возврат активов государству на общую сумму порядка 500 млрд тенге. Работа в этом направлении продолжается.

В связи с этим, налажено тесное взаимодействие с подразделением финансовой разведки Агентства по финансовому мониторингу, (https://t.me/afm_rk) Генеральной прокуратурой Казахстана (https://t.me/GenPr), используются возможности «Эгмонт», «Карин», «Арин», «OSINT», других официальных и неформальных каналов связи.

В ходе двухдневной конференции участники мероприятия обсудили вопросы разработки правовых институциональных основ, позволяющих возвращать конфискованные активы, практику замораживания и изъятия в различных юрисдикциях, проблемы возвращения активов, а также использование официальных и неформальных сетей обмена информацией.