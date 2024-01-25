Антирекорд по нарушениям ПДД установили водители шымкентских автобусов

В Шымкенте водители городских автобусов установили новый антирекорд. За два дня они совершили 268 нарушений, передаёт Kazpravda.kz со ссылкой на «24KZ» .

Фото: 24.kz

В полиции сообщили, в основном это разговоры по телефону за рулём, нарушения правил перевозки и маневрирования, а ещё непристёгнутый ремень безопасности.

Также на штрафстоянку были отправлены автобусы, выехавшие без прохождения техосмотра. Ответственные за это специалисты автопарка тоже будут наказаны.

- Были составлены административные протоколы и наложены штрафы. Эти нарушения часто повторяются среди водителей общественного транспорта. Сейчас видеонаблюдение повсюду в городе, всё видно, - прокомментировал заместитель командира полка патрульной полиции Талгат Данебеков.

Для улучшения безопасности на дорогах в городе сейчас проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Автобус». Водителей просят быть осторожнее и не пренебрегать правилами дорожного движения.

На прошлой неделе сообщалось, что автобус сбил пешехода в Павлодаре.