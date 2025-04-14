Это стандартная процедура, направленная на отработку действий в нештатной ситуации

Фото: пресс-служба акимата Астаны

В понедельник, 14 апреля, на территории международного аэропорта им. Нурсултана Назарбаева в Астане под эгидой Антитеррористического центра КНБ РК проводится учебное антитеррористическое мероприятие «Найза-Антитеррор - 2025», сообщает Kazpravda.kz

В воздушной гавани просят граждан отнестись с пониманием к проводимым учениям.

«Просим соблюдать меры безопасности и выполнять законные требования задействованных служащих государственных органов. Также следует руководствоваться официальными источниками информации и не допускать распространения ложной информации», – объявили в городской администрации.

Ограничения передвижения авиа и автотранспорта на время проведения мероприятия не предусмотрено, добавили в пресс-службе столичного акимата.