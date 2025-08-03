Антониу Гутерриш: Казахстан был и остается голосом разума в мире

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Генсек ООН выразил благодарность всем присутствующим и заявил, что открытие Региональном центре ООН в Алматы означает начало новой главы для региона на пути к достижению Целей устойчивого развития, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

"Открытие Центра символизирует новую эру сотрудничества в Центральной Азии, основанную на общих приоритетах и совместных решениях. Центр обладает огромным потенциалом для того, чтобы продемонстрировать, как прочные связи между лидерами региона могут привести к более глубокой экономической интеграции. Я высоко оцениваю дальновидность и лидерство Президента Токаева, который способствует формированию нового облика Центральной Азии, призванной играть все более значимую роль в мировом порядке", – подчеркнул Гутерриш.

Он также отметил, что рад находиться в Алматы на открытии регионального центра накануне третьей Конференции ООН по вопросам развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, которая пройдет в Туркменистане.

"Центр может стать важным новатором в реализации Программы действий для таких государств. Сегодня мы с уверенностью можем сказать: Казахстан больше не является страной, не имеющей выхода к морю. Благодаря автомобильным и железнодорожным коридорам, оптоволоконным сетям Казахстан стал центром глобальной торговой системы, мировой логистики, транспорта и телекоммуникаций. Ваша страна действительно является мостом. Мостом между Востоком и Западом, Севером и Югом, – сказал Антониу Гутерриш.

В завершение своей речи Генеральный секретарь высоко оценил внутриполитический курс Казахстана и его внешнюю политику.

"Я искренне восхищаюсь Казахстаном. Для меня Казахстан – это символ мудрости, страна, которая строит мосты между народами и является миротворцем. Это место, где представители различных этнических и религиозных групп могут собираться вместе в поисках путей к общему будущему. Я никогда не забуду, что Казахстан отказался от ядерного оружия и благодаря этому решению стал символом мира и разоружения, что сегодня актуально как никогда ранее. Казахстан был и остается голосом разума в мире, где, к сожалению, все реже находится место для самого разума", – подытожил Генеральный секретарь ООН.

#ООН #Касым-Жомарт Токаев #визит #Антониу Гутерриш

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