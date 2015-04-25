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АО «АлЭС»: инвестиции сработали на эффективность
Алевтина ДОНСКИХ, Алматы
Всегда взыскательные представители общественности, собирающиеся на традиционные слушания в Алматинской ТЭЦ-1, в этот раз были также дотошны, но очевидное признали: благодаря качественной подготовке и реализованной большой инвестиционной программе осенне-зимний сезон компанией был пройден успешно. Все системы отработали стабильно, без сбоев. Конечно, и зима была «бархатной», но нагрузка на энергетиков и ответственность оставались как всегда высокими.
Очевидно, успешное прохождение энергетиками «осенне-зимних максимумов» определили и круг вопросов, в частности, от Союза ветеранов города. Если в прошлые годы спрашивали преимущественно о тарифах для населения, то в этот раз поднимались темы общественно значимые. И представитель Совета ветеранов Шамиль Гизатуллин, и эксперт – зампредседателя Совета Шолпан Айтекова интересовались в основном вопросами эффективности и результативности инвестиционных программ компании. В частности, каков коэффициент использования установленной мощности АО «АлЭС»? Или: что делается для того, чтобы гибкой тарифной политикой поддержать отечественных товаропроизводителей? Насколько экономически эффективны инвестиционные программы и проводимая модернизация в противостоянии с общей инфляцией, а также с ростом тарифов поставщиков и партнеров?
Дорогого стоит такая компетенция и настрой гвардии ветеранов, разобравшей по цифрам отчет, с которым выступил зампредседателя правления по развитию АО «АлЭС» Галым Жанбыршы. Забегая вперед, скажу, что правление компании обещало учесть замечания и предложения ветеранов и общественности при подготовке к следующим общественным слушаниям.
Теперь – о цифрах. Из фактического исполнения инвестиционного соглашения в 18,4 млрд. тенге собственные средства компании немногим превысили 8 млрд. тенге – остальные деньги – заемные. Перевыполнение инвестпрограммы при этом составило 19%, что было обусловлено необходимостью проведения первоочередных и плановых работ. В частности, была проведена расчистка русла в нижнем бьефе Капшагайской ГЭС. Это в итоге позволяет увеличить мощность станции до 2,5 МВт, а дополнительная выработка электрической энергии увеличится до 16 млн. кВт.ч в год. Были профинансированы СМР по проекту «Реконструкция и расширение Алматинской ТЭЦ-2. Котлоагрегат № 8». Эти работы – переходящие, проект завершится в начале 2016 года, что позволит получить дополнительно 448,5 млн. кВт.ч электрической энергии в год, а также одновременно нарастить отпуск тепловой энергии на 1 149,4 тыс. Гкал.
На финишную прямую вышла разработка проектно-сметной документации по проекту «Реконструкция и расширение Алматинской ТЭЦ-1 с переводом на газ и с установкой ГТУ». Это горячо одобряемый алматинцами проект, поскольку по его завершении снизится влияние станции на экологическую обстановку в городе.
В минувшем году был выполнен ряд крупных строительных проектов, проведены работы по поддержанию уровня производства, природоохранные мероприятия. Благодаря этому увеличился коэффициент использования установленной электрической мощности компании по сравнению с плановой величиной на 0,6% и составил 46,4% за счет увеличения выработки электроэнергии на 61,1 млн. кВт.ч. Снизилось неблагоприятное воздействие энергоисточников на окружающую среду. Уменьшилось количество технологических нарушений на 9,5% благодаря своевременным ремонтным работам.
Экспертам о многом говорят эти цифры. Что же касается понимания результатов работы широкой общественностью, то тут пояснения дал председатель правления АО «АлЭС» Нурлан Мухамед-Рахимов. В частности, по актуальному на нынешний день вопросу эффективности проводимых инвестиционных работ. Отчасти это и ответ на вопрос, который всегда волнует население, о тарифной политике.
– Все те мероприятия, которые мы выполняем, нацелены на снижение затрат производства, на повышение эффективности, – отметил Нурлан Тауфикович. – Поскольку в конечном итоге только эта работа позволяет нам сдерживать рост тарифов: при уровне инфляции 7% рост наших тарифов в последние годы составляет 5–6%. При этом надо учитывать рост тарифов наших парт­неров. Так, наши расходы на топливо составляют 60–70% затрат на производство. Расчеты показывают, что только этот показатель дает 9% прироста наших производственных затрат. Хотя при этом тариф АО «АлЭС» растет не более чем на 6%. Если бы не модернизация производства и оптимизация наших расходов, то рост мог бы быть выше. Компания не может работать в убыток. Поэтому мы с уверенностью говорим, что только инвестиции и проводимые нами мероприятия позволили снизить рост затрат.

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