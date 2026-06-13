Инженерный щит против паводков

Водное хозяйство
Андрей Кратенко
собственный корреспондент по СКО

Северо-Казахстанская область за последние два года фактически переписала свою «паводковую географию», причем не на бумаге, а в бетоне, насыпи и георешетке. Там, где раньше по весне вода диктовала условия жизни целым селам и окраинам, сегодня выстраивается система инженерной защиты нового поколения.

Фото: пресс-служба акимата СКО

В регионе завершены реконструкция и строи­тельство более 24 км защитных дамб и гидротехнических сооружений. Работы охватили сразу несколько ключевых точек – от сел Прибрежное, Тепличное и Бесколь в Кызылжарском районе до пригородных территорий Петропавловска. В каждом случае речь идет не о косметическом ремонте, а о полном пересборе защитного контура: высота дамб доведена в среднем до 7,2–7,5 м с расчетом на современные гидрологические нагрузки.

Общий объем инвестиций в противопаводковую инфраструктуру составил около 14 млрд тенге. Эти средства пошли на укрепление шес­ти ключевых гидротехнических сооружений, модернизацию откосов, бетонных конструкций и гребней дамб, а также на устройство инженерных решений, позволяющих удерживать уровень воды в критические периоды. В частности, на объекте «Биопруд» в Петропавловске защитная дамба протяженностью 3,4 км была поднята до расчетной высоты 5 м, а старые бетонные элементы прошли капитальное усиление.

Параллельно ведется благоустройство уже укрепленных участков: георешетка с посевом многолетних трав и щебеночное покрытие гребней должны снизить эрозию и закрепить результат на годы вперед. Фактически регион пытается перейти от режима аварийного реагирования к режиму постоянного инженерного содержания береговой защиты.

Особое внимание уделено пригородной зоне Петропавловска, тем участкам, где рельеф и водная система традиционно создавали максимальные риски. Здесь защитные дамбы не просто усиливаются, а интегрируются с транспортной инфраструктурой. Один из ключевых проектов – реконструкция подъез­да к Вороньему острову в селе Прибрежное с устройством трехпролетного путепровода длиной 72 м.

Этот объект имеет двойное значение: он одновременно решает проблему сезонных подтоплений и обеспечивает круглогодичную транспортную связь с населенным пунктом, где проживают около 1,5 тыс. человек. Ранее в паводковый период дорога полностью уходила под воду, и сообщение поддерживалось только водным транспортом, что фактически изолировало территорию.

Сегодня здесь уже забиты буронабивные сваи, возведены опоры и ведется формирование земляного полотна. Завершение проекта запланировано на 2027 год, а стоимость строительства оценивается в 4,4 млрд тенге.

Северо-Казахстанская область и прежде всего город Петропавловск постепенно формируют новую модель взаимодействия с природными рисками – не через временные укрепления, а долгосрочную архитектуру защиты. И в этом смысле паводок, который раньше был ежегодным испытанием, все заметнее превращается в инженерную задачу, у которой появилось реальное решение.

#регионы #паводки #СКО #дамбы

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