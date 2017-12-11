В мире

Apple хочет купить Shazam

Корпорация Apple намерена приобрести сервис Shazam, позволяющий распознавать мелодии и изображения, сообщает korrespondent.net

Соглашение могут подписать в ближайшие дни. Сумма сделки составит около 400 млн долларов. По некоторым оценкам, стоимость Shazam может превышать 1 млрд долларов. При этом представители компаний не дают комментариев.

По состоянию на сентябрь приложение Shazam было скачано более 1 млрд раз. В 2014 году число активных пользователей Shazam составляло около 100 млн.

Месяц назад Apple стала первой в мире компанией, капитализация которой при закрытии торгов превысила 900 млрд долларов, напомнил портал.

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