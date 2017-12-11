Apple хочет купить Shazam

В мире
Корпорация Apple намерена приобрести сервис Shazam, позволяющий распознавать мелодии и изображения, сообщает korrespondent.net.
Соглашение могут подписать в ближайшие дни. Сумма сделки составит около 400 млн долларов. По некоторым оценкам, стоимость Shazam может превышать 1 млрд долларов. При этом представители компаний не дают комментариев.
По состоянию на сентябрь приложение Shazam было скачано более 1 млрд раз. В 2014 году число активных пользователей Shazam составляло около 100 млн.
Месяц назад Apple стала первой в мире компанией, капитализация которой при закрытии торгов превысила 900 млрд долларов, напомнил портал.
Соглашение могут подписать в ближайшие дни. Сумма сделки составит около 400 млн долларов. По некоторым оценкам, стоимость Shazam может превышать 1 млрд долларов. При этом представители компаний не дают комментариев.
По состоянию на сентябрь приложение Shazam было скачано более 1 млрд раз. В 2014 году число активных пользователей Shazam составляло около 100 млн.
Месяц назад Apple стала первой в мире компанией, капитализация которой при закрытии торгов превысила 900 млрд долларов, напомнил портал.