Apple не рекомендует спать около заряжающегося iPhone

Компания Apple предупредила пользователей iPhone, что спать рядом с заряжающимся устройством может быть опасно, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Известия .

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«Несоблюдение этих инструкций по технике безопасности может привести к возгоранию, поражению электрическим током, травмам или повреждению iPhone или другого имущества», — сообщила компания.

Пользователям не рекомендуется соприкасаться с подключенным смартфоном, адаптером питания или беспроводным зарядным устройством, класть их под одеяло или подушку. Их следует хранить в хорошо проветриваемых помещениях, говорится в инструкции, опубликованной в августе на сайте производителя.