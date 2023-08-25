Apple не рекомендует спать около заряжающегося iPhone

Технологии
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Компания Apple предупредила пользователей iPhone, что спать рядом с заряжающимся устройством может быть опасно, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Известия.  

Фото А.Аманжолова

«Несоблюдение этих инструкций по технике безопасности может привести к возгоранию, поражению электрическим током, травмам или повреждению iPhone или другого имущества», — сообщила компания.

Пользователям не рекомендуется соприкасаться с подключенным смартфоном, адаптером питания или беспроводным зарядным устройством, класть их под одеяло или подушку. Их следует хранить в хорошо проветриваемых помещениях, говорится в инструкции, опубликованной в августе на сайте производителя.

#технологии #айфон #инструкция

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