Apple выплатит $95 млн для урегулирования иска о «прослушке»

Компания Apple согласилась выплатить $95 млн для урегулирования судебного иска, в рамках которого утверждается, что некоторые из ее устройств без разрешения прослушивали и записывали пользователей

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Технологического гиганта обвинили в подслушивании разговоров клиентов через виртуального помощника Siri, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Русскую службу ВВС

Истцы также утверждают, что голосовые записи передавались рекламодателям.

К Apple, которая не признает никаких нарушений, обратились за комментариями. В предварительной формулировке урегулирования иска компания отрицает какие-либо правонарушения, а также утверждения, что она «записывала, раскрывала третьим лицам или не удаляла разговоры, записанные в результате активации Siri» без согласия пользователей.

Юристы Apple также обещают подтвердить, что они «навсегда удалили отдельные аудиозаписи Siri, собранные Apple до октября 2019 года».

Но податели иска утверждают, что компания записывала людей, которые непреднамеренно активировали виртуального помощника, не используя кодовую фразу «Hey, Siri» («Привет, Сири»), необходимую для «пробуждения» программы.

По их словам, рекламодатели, получившие записи, могли затем искать в них ключевые слова для целенаправленной рекламы.

Главный истец Фумико Лопес утверждает, что она и ее дочь были записаны без их согласия. Лопес и ее дочь говорят, что после разговоров о некоторых товарах, включая кроссовки Air Jordans, им была показана целевая реклама.

Apple предложила принять окончательное решение по этому иску в суде Северной Калифорнии 14 февраля.

Это коллективный иск, то есть такой, когда небольшая группа людей обращается в суд от имени более крупной группы.

В случае успеха выигранные деньги выплачиваются всем подателям иска.

Согласно судебным документам, каждому истцу, который должен проживать в США, может быть выплачено до 20 долларов за каждое устройство с поддержкой Siri, которым он владел в период с 2014 по 2019 год.

В этом деле адвокаты могут получить 30% от общих выплат плюс расходы, что составляет чуть менее 30 млн долларов.

Заключая мировое соглашение, Apple не только отрицает свои правонарушения, но и избегает риска судебного разбирательства, которое потенциально может означать гораздо большую выплату.

Выручка калифорнийской компании за три месяца до 28 сентября 2024 года составила $94,9 млрд.

В последние годы компании Apple предъявлялось несколько коллективных исков.

В январе 2024 года компания начала выплаты по иску на сумму $500 млн, в котором утверждалось, что она намеренно замедляла работу iPhone в США.

В марте компания согласилась выплатить $490 млн по коллективному иску, возбужденному Советом графства Норфолк в Великобритании.

А в ноябре британская организация по защите прав потребителей Which подала коллективный иск против Apple, обвинив ее в обмане клиентов через сервис iCloud.

Та же юридическая фирма, что и в нынешнем деле с Apple, обращается в суд с аналогичным коллективным иском к Google, обвиняя ее в прослушивании клиентов, использующих устройства Google.

Этот иск в настоящее время рассматривается в том же суде в Северной Калифорнии.