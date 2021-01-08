Арахисовые берега Свежий выпуск 8 января 2021 г. 10:31 Ян Юрьев ИсторияВ 1898 году известный физиотерапевт и вегетарианец Джон Келлог запатентовал свой способ приготовления арахисовой пасты. Врачи искали питательную смесь для пациентов с челюстно-лицевыми травмами и пожилых пациентов без зубов, которые не могли сами пережевывать мясо. Арахисовая паста стала для них альтернативным источником белка.Во время Великой депрессии сытные и недорогие бутерброды с арахисовым маслом стали незаменимой, да и попросту единственной доступной едой. Продукт предлагался как заменитель мяса. Оказалось, что растительный белок не только заменяет животный, но и благодаря набору качеств арахиса несет гораздо больше пользы.Чем дальше ученые работали с продуктом, тем больше полезных свойств открывали. Удивительно, как на фоне популярности чеснока, имбиря и лимонов арахис еще не объявили лекарством от всех болезней, включая коронавирус. Здоровая еда становится все более востребованной. Выбирая между полезным и вкусным, многие выбирают первое. Когда есть возможность совместить оба качества, получается действительно универсальный продукт.СегодняАрахисовая паста – это перетертые семена арахиса. В идеале – больше ничего. Большая часть урожая арахиса в США идет на изготовление одноименной пасты. Здесь-то и оценили главные полезные качества пасты, и запустили национальную программу по ее продвижению. Самый что ни на есть настоящий народный продукт – 24 января провозглашено в стране Национальным днем арахисовой пасты. Сегодня пасту, или, как ее еще называют, арахисовое масло, можно увидеть не только в рекламе, но и в голливудских фильмах, в составе школьных завтраков, в рационе спортсменов, веганов, а также тех, кто хочет похудеть, и тех, кто хочет поправиться или набрать мышечную массу. Казалось бы, невозможный набор качеств для одного продукта! Чудес не бывает, нельзя, потребляя одну пасту, и полнеть, и худеть одновременно. В этом одна из проблем, почему арахисовая паста пока не очень популярна у нас. Потребитель порой ждет чудес, словно это волшебная таблетка: съел банку – получил результат. Простыми словами, арахисовая паста благодаря высокому содержанию клетчатки и белка в сочетании с цельнозерновым хлебом – очень питательный продукт. Такая еда переваривается дольше, и дольше сохраняет чувство сытости. Соответственно, и есть хочется меньше. В то же время паста – очень калорийна, поэтому если в день съедать больше столовой ложки, можно получить обратный результат. Этим активно пользуются спортсмены, работающие над набором массы. Подкупают их и свойства природного энергетика, который полезнее химических и газированных напитков, используемых для повышения тонуса. Арахис содержит много белка – 24 грамма на 100 граммов продукта, при этом белок легко усваивается. Главное – правильно считать потребленные и сжигаемые калории. Как оказалось, на этом плюсы пасты не заканчиваются. Это еще и источник жирных кислот, которые укрепляют сердечную мышцу, снижают уровень холестерина и положительно влияют на нервную систему. Помимо этого паста содержит богатый комплекс витаминов и минералов. Ученые насчитали здесь 26 минеральных веществ и 13 витаминов: В1, В2, А, У, ЗЗ, фолиевая кислота, кальций, магний, фосфор, калий, железо. Именно это стало причиной столь активного продвижения и популяризации пасты в Америке. В Штатах сложно представить завтрак без тоста с джемом и пастой. Вместе с долларом, американцами и пищевыми традициями на наш рынок пришел и арахис. Однако есть еще одна проблема, мешающая распространению, казалось бы, выигрышного во всех отношениях продукта. Это наши вкусовые пристрастия и ожидания. Арахис оказался в одном сегменте с шоколадными и ореховыми пастами. Этот продукт, как правило, и близко не обладает полезными качествами арахиса (а этот не орех, а родственник бобов). Но производители активно добавляют в шоколадные пасты усилители вкуса и сахар. Такую банку в один присест ничего не стоит просто так взять и съесть ложкой. С арахисовой пастой такой фокус не пройдет. Если, конечно, речь о классической пасте без добавок.Классическая паста может показаться вязкой и не похожей на привычные шоколадные пасты. Канадцы, например, решают эту проблему добавлением кленового сиропа. Хорошо сочетается арахис с бананом или кислым зеленым яблоком. Сладкоежки смешивают пасту с шоколадом или медом. Но все равно есть ее ложками не получится. Да и не нужно. Паста хорошо хранится, и если продукт не везут через три моря, не требуется консервантов. При покупке обратите внимание на то, чтобы их не было в составе. Также не стоит покупать пасту, содержащую пальмовое, рапсовое, хлопковое или другое растительное масло. Его добавляют, чтобы избежать расслоения пасты и выделения масла. Это проблема исключительного товарного вида. Достаточно перемешать содержимое банки перед употреблением до состояния однородной массы. В самой правильной пасте нет ничего, кроме арахиса. С таким продуктом проще всего работать дальше, создавая вкусные и полезные блюда. А вариантов – великое множество. Из самых простых: арахисовое латте, сырники с арахисовой пастой, каши. Паста хорошо подойдет тем, кто держит диету, кто ограничивает потребление сладкого, считает калории и просто старается выбирать полезную еду. Благо это сейчас становится модным. Из очевидных минусов – арахис является аллергеном. Убедитесь, что у вас нет реакции на арахис. Еще один нюанс – это сырье, из которого сделана паста. Самым вкусным считается аргентинский арахис. Паста может спокойно простоять полгода в холодильнике, и даже год. Свежий арахис столько не хранится, и чем дольше арахис в виде сырья едет в наши края, тем сильнее меняется его вкус. Для сравнения можно попробовать свежий урожай из Узбекистана. Чтобы почувствовать разницу, не обязательно быть гурманом и знатоком. Отличается на вкус и паста свежего урожая.В принципе пасту можно сделать дома самостоятельно. Обжарив свежий арахис до желаемого состояния и измельчив в достаточно мощном блендере. Но, как правило, проще и дешевле купить уже готовый продукт. Паста доступна в магазинах диетического и спортивного питания, достаточно большой выбор и в онлайн-сервисах.Рецепты c арахисовой пастойАрахисовое латтеПодойдут зерна арабики или купаж с робустой. Арахисовую пасту лучше брать без добавок. Даже в домашних условиях можно получить ароматный, не только бодрящий, но и сытный напиток.Понадобится: – 2 чайные ложки арахисовой пасты;– 1 долька темного шоколада;– 1 порция эспрессо;– молоко. Приготовление:В чашке для микроволновой печи растопить ломтик темного шоколада. Соединить с горячим эспрессо. Основательно размешать в миксере. Масса должна приобрести однородность. В отдельную чашку влить немного молока. Смешать с арахисовой пастой. Основательно все взбить. Соединить шоколадно-кофейную смесь с орехово-молочным составом. Основательно размешать.Тосты с арахисовой пастой и бананамиПожалуй, самое простое решение – добавить арахисовую пасту в овсяную кашу. Сделать тосты – несложное и быстрое решение для завтрака или быстрого перекуса. Справится даже ребенок.Понадобится:– нарезной батон – 4 куска;– арахисовая паста – 3 чайные ложки;– бананы – 1 штука.Приготовление:Батон нарезать на кусочки, поджарить их в тостере или духовке. Пока тосты горячие, намазать их арахисовой пастой, так она подплавится и не будет тягучей. Банан нарезать кружочками и разложить на тосты. Подавать к утреннему кофе.Овсяные оладьи с арахисовой пастойПонадобится:– овсяные хлопья – 50 г;– бананы – 100 г; – яблоко – 100 г; – оливковое масло – 3 столовые ложки;– молоко – 150 мл; – арахисовая паста – 1 столовая ложка.Овсянка, банан, яблоко, арахисовая паста, молоко – все смешиваем в блендере. Арахисовую пасту лучше брать классическую, без добавок и подсластителей. Получившееся тесто жарим на оливковом масле, как обычные оладьи. Подавать со сметаной или земляничным вареньем.Арахисовые блинчикиАрахисовые блинчики можно приготовить как из арахисовой муки, так и из обычной путем добавления арахисовой пасты в тесто. Второй способ более доступный.Понадобится:– молоко 0,5 литра;– мука пшеничная 1 стакан;– мука ржаная 0,5 стакана;– яйца 2–3 штуки;– арахисовая паста Corleto 2–4 ч. л.;– сахар – по вкусу;– соль – 1 щепотка;– растительное масло.Приготовление:Смешайте арахисовую пасту с яйцами, сахаром и солью. Влейте молоко и тщательно перемешайте. Добавьте муку и тщательно перемешайте до однородного состояния. Оставьте тесто примерно на 10 минут, потом снова перемешайте и можете приступить к обычному процессу жарки блинов.Растительное масло можно добавить прямо в тесто или периодически смазывать им сковороду. Главное, следите за уровнем масла, чтобы блины получились не слишком жирные.