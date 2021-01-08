Арахисовые берега

История

В 1898 году известный физио­терапевт и вегетарианец Джон Келлог запатентовал свой способ приготовления арахисовой пасты. Врачи искали питательную смесь для пациентов с челюстно-лицевыми травмами и пожилых пациентов без зубов, которые не могли сами пережевывать мясо. Арахисовая паста стала для них альтернативным источником белка.

Во время Великой депрессии сытные и недорогие бутерброды с арахисовым маслом стали незаменимой, да и попросту единственной доступной едой. Продукт предлагался как заме­нитель мяса. Оказалось, что растительный белок не только заменяет животный, но и благо­даря набору качеств арахиса несет гораздо больше пользы.

Чем дальше ученые работали с продуктом, тем больше полезных свойств открывали. Удивительно, как на фоне популярности чеснока, имбиря и лимонов арахис еще не объя­вили лекарством от всех болезней, включая коронавирус.

Здоровая еда становится все более востребованной. Выбирая между полезным и вкусным, многие выбирают первое. Когда есть возможность совмес­тить оба качества, получается действи­тельно универсальный продукт.

Сегодня

Арахисовая паста – это перетертые семена арахиса. В идеале – больше ничего.

Большая часть урожая арахиса в США идет на изготовление одноименной пасты. Здесь-то и оценили главные полезные качества пасты, и запустили национальную программу по ее продвижению. Самый что ни на есть настоящий народный продукт – 24 января провозглашено в стране Национальным днем арахисовой пасты.

Сегодня пасту, или, как ее еще называют, арахисовое мас­ло, можно увидеть не только в рекламе, но и в голливудских фильмах, в составе школьных завтраков, в рационе спортсменов, веганов, а также тех, кто хочет похудеть, и тех, кто хочет поправиться или набрать мышечную массу.

Казалось бы, невозможный набор качеств для одного продукта! Чудес не бывает, нельзя, потребляя одну пасту, и полнеть, и худеть одновременно. В этом одна из проблем, почему арахисовая паста пока не очень популярна у нас. Потребитель порой ждет чудес, словно это волшебная таблетка: съел банку – получил результат.

Простыми словами, арахисовая паста благодаря высокому содержанию клетчатки и белка в сочетании с цельнозерновым хлебом – очень питательный продукт. Такая еда переваривает­ся дольше, и дольше сохраняет чувство сытости. Соответственно, и есть хочется меньше.

В то же время паста – очень калорийна, поэтому если в день съедать больше столовой ложки, можно получить обратный результат. Этим активно пользуются спортсмены, работающие над набором массы. Подкупают их и свойства природного энергетика, который полезнее химических и газированных напитков, используемых для повышения тонуса.

Арахис содержит много белка – 24 грамма на 100 граммов продукта, при этом белок легко усваивается. Главное – правильно считать потребленные и сжигаемые калории. Как оказалось, на этом плюсы пасты не заканчиваются. Это еще и источник жирных кислот, которые укрепляют сердечную мышцу, снижают уровень холестерина и положительно влияют на нерв­ную систему. Помимо этого паста содержит богатый комп­лекс витаминов и минералов. Ученые насчитали здесь 26 минеральных веществ и 13 витаминов: В1, В2, А, У, ЗЗ, фолиевая кислота, кальций, магний, фосфор, калий, железо. Именно это стало причиной столь активного продвижения и популяризации пасты в Америке.

В Штатах сложно предста­вить завтрак без тоста с джемом и пастой. Вместе с долларом, американцами и пищевыми традициями на наш рынок пришел и арахис. Одна­ко есть еще одна проблема, мешающая распространению, казалось бы, выигрышного во всех отношениях продукта. Это наши вкусовые пристрастия и ожидания.

Арахис оказался в одном сегменте с шоколадными и ореховыми пастами. Этот продукт, как правило, и близко не обладает полезными качествами арахиса (а этот не орех, а родственник бобов). Но производители активно добавляют в шоколадные пасты усилители вкуса и сахар. Такую банку в один присест ничего не стоит просто так взять и съесть ложкой. С арахисовой пастой такой фокус не пройдет. Если, конечно, речь о классической пасте без добавок.

Классическая паста может показаться вязкой и не похожей на привычные шоколадные пасты. Канадцы, например, решают эту проблему добавлением кленового сиропа. Хорошо сочетается арахис с бананом или кислым зеленым яблоком. Сладкоежки смешивают пасту с шоколадом или медом. Но все равно есть ее ложками не получится. Да и не нужно.

Паста хорошо хранится, и если продукт не везут через три моря, не требуется консервантов. При покупке обратите внимание на то, чтобы их не было в составе. Также не стоит покупать пасту, содержащую пальмовое, рапсовое, хлопковое или другое растительное масло. Его добавляют, чтобы избежать расслоения пасты и выделения масла. Это проблема исключительного товарного вида. Достаточно перемешать содержимое банки перед употреблением до состояния однородной массы.

В самой правильной пасте нет ничего, кроме арахиса. С таким продуктом проще всего работать дальше, создавая вкус­ные и полезные блюда. А вариантов – великое множество. Из самых простых: арахисовое латте, сырники с арахисовой пастой, каши. Паста хорошо подойдет тем, кто держит диету, кто ограничивает потребление сладкого, считает калории и просто старается выбирать полезную еду. Благо это сейчас становится модным.

Из очевидных минусов – арахис является аллергеном. Убедитесь, что у вас нет реакции на арахис. Еще один нюанс – это сырье, из которого сделана пас­та. Самым вкусным считается аргентинский арахис. Паста может спокойно простоять полгода в холодильнике, и даже год. Свежий арахис столько не хранится, и чем дольше арахис в виде сырья едет в наши края, тем сильнее меняется его вкус. Для сравнения можно попробовать свежий урожай из Узбекистана. Чтобы почувствовать разницу, не обязательно быть гурманом и знатоком. Отличает­ся на вкус и паста свежего урожая.

В принципе пасту можно сделать дома самостоятельно. Обжарив свежий арахис до желае­мого состояния и измельчив в достаточно мощном блендере. Но, как правило, проще и дешевле купить уже готовый продукт. Паста доступна в магазинах диетического и спортивного питания, достаточно большой выбор и в онлайн-сервисах.

Рецепты c арахисовой пастой

Арахисовое латте

Подойдут зерна арабики или купаж с робустой. Арахисовую пасту лучше брать без добавок. Даже в домашних условиях можно получить ароматный, не только бодрящий, но и сытный напиток.

Понадобится:

– 2 чайные ложки арахисовой пасты;

– 1 долька темного шоколада;

– 1 порция эспрессо;

– молоко.

Приготовление:

В чашке для микроволновой печи растопить ломтик темного шоколада. Соединить с горячим эспрессо. Основательно размешать в миксере. Масса должна приобрести однородность.

В отдельную чашку влить немного молока. Смешать с арахисовой пастой. Основательно все взбить. Соединить шоколадно-кофейную смесь с орехово-молочным составом. Основательно размешать.

Тосты с арахисовой пастой и бананами

Пожалуй, самое простое решение – добавить арахисовую пасту в овсяную кашу. Сделать тосты – несложное и быстрое решение для завтрака или быстрого перекуса. Справится даже ребенок.

Понадобится:

– нарезной батон – 4 куска;

– арахисовая паста – 3 чайные ложки;

– бананы – 1 штука.

Приготовление:

Батон нарезать на кусочки, поджарить их в тостере или духовке. Пока тосты горячие, намазать их арахисовой пастой, так она подплавится и не будет тягучей. Банан нарезать кружочками и разложить на тосты. Подавать к утреннему кофе.

Овсяные оладьи с арахисовой пастой

Понадобится:

– овсяные хлопья – 50 г;

– бананы – 100 г;

– яблоко – 100 г;

– оливковое масло – 3 столовые ложки;

– молоко – 150 мл;

– арахисовая паста – 1 столовая ложка.

Овсянка, банан, яблоко, арахисовая паста, молоко – все смешиваем в блендере. Арахисовую пасту лучше брать классическую, без добавок и подсластителей. Получившееся тесто жарим на оливковом масле, как обычные оладьи. Подавать со сметаной или земляничным вареньем.

Арахисовые блинчики

Арахисовые блинчики можно приготовить как из арахисовой муки, так и из обычной путем добавления арахисовой пасты в тесто. Второй способ более доступный.

Понадобится:

– молоко 0,5 литра;

– мука пшеничная 1 стакан;

– мука ржаная 0,5 стакана;

– яйца 2–3 штуки;

– арахисовая паста Corleto 2–4 ч. л.;

– сахар – по вкусу;

– соль – 1 щепотка;

– растительное масло.

Приготовление:

Смешайте арахисовую пасту с яйцами, сахаром и солью. Влейте молоко и тщательно перемешайте. Добавьте муку и тщательно перемешайте до однородного состояния. Оставьте тесто примерно на 10 минут, потом снова перемешайте и можете приступить к обычному процессу жарки блинов.

Растительное масло можно добавить прямо в тесто или периодически смазывать им сковороду. Главное, следите за уровнем масла, чтобы блины получились не слишком жирные.