Арал: пусть небольшой, но реальный вклад

Как заявили участники экологичес­кой акции, главная ее цель заключалась в том, чтобы увеличить насаждения саксаула, способствующего снижению пылеобразования и сокращения выбросов в атмосферу соли со дна пересохшего Аральского моря. Известно, что корень одного такого взрослого дерева способен удерживать до четырех тонн песка.

После окончания работ представители экологического волонтерства поделились своими впечатлениями. В частности, как отметил руководитель проекта, член Совета попечителей Almaty Management University (AlmaU) Андрей Линник, сбылась его давняя мечта.

– Впечатлениям нет предела, поездка удалась. Многие из нас воплотили в жизнь задуманное. Наша цель дос­тигнута, миссия выполнена. Особая благодарность местным ребятам-организаторам, которые отработали просто великолепно. Считаю, и дальше следует действовать в том же ключе. Если будем вместе – достигнем успеха, – сказал он.

О том, что после увиденного перевернулось в душе и сознании, рассказала основатель первого в республике эко-магазина Zero waste «Ноль отходов» Дина Огай.

– Для меня это было и приключение, и вызов, и тотальное удовлетворение. Одна дорога по высохшему дну моря чего стоила! Рада, что смогла внести пусть небольшой, но реальный вклад в спасение окружающей среды. После просмотра фильма про Арал на вечернем форсайте я осознала, что трагедия Арала не только экологическая, но и нравственная. Это придало еще большее значение работе по посадке саксаула. Поняла, насколько здесь важно восстанавливать экосистему. Да, море не вернуть, но нам по силам предот­вратить последствия катастрофы и держать ситуацию под контролем.

Координатор Национальной волонтерской сети Бауыржан Жумат отметил оригинальность проекта Syr Qorǵany – Sekseuil.

– За семь лет «зеленого» волонтерства я повидал многое, но посадка саксаула на дне высохшего моря – это несравнимо ни с чем. Хочу, чтобы Арал ожил. Здесь нам показали, как всем миром спасают экологию. Мы увидели, как саксаульники реально удерживают пески, – отметил он.

Независимый журналист, блогер с более чем миллионом подписчиков в соцсетях Рашит Ильясов рассказал о том, что давно хотел попасть на Аральское море и сделать репортаж.

– Когда путешествуешь по странам – познаешь мир, а по Казахстану – узнаешь себя, свой народ, его быт, – заметил Рашит. – Чтобы проникнуться ситуацией на Арале, я специально начал штудировать литературу, приступил к чтению книги Абдижамила Нурпеисова «Кровь и пот». Впечатления от поездки позитивные! Я был далек от темы экологии, а теперь знаю, что здесь происходит и что можно предпринять. В беседах с лесниками узнал о том, как много делается для экологического спасения Арала. На себе испытал, как нелегко шесть часов ехать по дну моря по пескам и ухабам. Спасибо всем участникам, которые оставили все свои дела и приехали помочь.

Как рассказал заместитель руководителя областной инспекции лесного хозяйства и животного мира Исатай Абдразаков, к приезду волонтеров, на случай непогоды, были подготовлены спецтехника, водовозы, полевая кухня, установлены вагончики, палатки. Но многое из этого не пригодилось.

– Акция прошла по плану. Погода благоприятствовала, песчаных бурь или осадков не было. По пути сделали две остановки. Волонтерам показали саксаульные леса, посаженные в 2002 и 2010 годах. Увиденное их поразило, они сами убедились в том, что галофитные растения могут удерживать песок и улучшать экологическую ситуацию на высохшей акватории Арала. Нас, специалистов, восхитили любознательность, поведение и выдержка добровольцев, которые по прибытии на место отказались от еды и передышки и сразу же приступили к посадке саженцев. Их неуемное стремление помочь было видно невооруженным глазом. Многие выразили желание еще раз приехать сюда.

Напомним, акция Syr Qorǵany – Sekseuil состоялась по инициативе Almaty Management University (AlmaU). Ее поддержали представители Минис­терства экологии и природных ресурсов РК, акимата Кызылординской области и Международного фонда спасения Арала (МФСА).