Аренда по правилам

Разработчиком документа, рег­ламентирующего сферу аренд­ного жилья для молодых работаю­щих казахстанцев, строя­щегося по поручению Елбасы в рамках «Дорожной карты Года молодежи», выступило Министерство информации и общественного развития.

Отвечая вчера в Нур-Султане на вопросы участников брифинга, проходившего на площадке Службы центральных коммуникаций, председатель Комитета по делам молодежи и семьи МИОР Мадияр Кожахмет подчеркнул, что изначально была поставлена задача строительства 1 тыс. аренд­ных квартир в таких городах-«миллионниках», как Нур-Султан, Алматы и Шымкент. Позже было принято решение об увеличении этого показателя до 3 тыс.

На арендное жилье без права выкупа сроком до 5 лет могут претендовать прежде всего молодые казахстанцы, освоившие профессии согласно перечню 100 специальностей, наиболее востребованных рынком. Приоритетным правом также могут воспользоваться предприниматели и работники бюджетных организаций, не достигшие 29-летнего возраста.

Обязательным является наличие постоянной прописки в указанных городах сроком не менее двух лет. Далее отбор претендентов на получение арендного жилья будет производиться в соответствии с условиями специально разработанной балльной системы.

– К примеру, наличие семьи добавит такому кандидату 5 баллов, педагогическая деятельность в учреждениях образования еще 5, накопления на сберегательных счетах в банках второго уровня – 2 балла и так далее, – прокомментировал представитель МИОР.

– Будут учитываться также награды и другие достижения по работе, – уточнил спикер. – Если это молодой учитель, то наличие 1-й или 2-й категории увеличит его шансы на получение арендного жилья. Если спортсмен, то соответствующий диплом должен подтвердить его профессионализм.

Как сообщили в МИОР, в 2019 году планируется сдача в аренду 1 050 квартир в Нур-Султане, такое же количество арендного жилья – в Алматы и 904 квартиры – в Шымкенте.

– Это будут новые квартиры. В текущем году будем приобретать жилье, а со следующего – уже строить, – сообщил Мадияр Кожахмет. – Месячная аренда составит не более 10–12 тысяч тенге. Это стандартный расчет, применяемый в том числе для социально уязвимых слоев населения. При этом 40 квадратных метров – максимальная площадь.

В свою очередь начальник управления общественного развития столицы Талгат Рахманберди отметил не только стопроцентную готовность к приему документов, но и наличие необходимых условий, чтобы сделать процесс максимально прозрачным и открытым.

– Прием документов будет осуществляться в электронном формате с тем, чтобы исключить человеческий фактор и различного рода инсинуации, – заявил он.

По словам спикеров, первые ключи участникам программы арендного жилья для работающей молодежи без права выкупа планируется выдать ко Дню независимости страны.