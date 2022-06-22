Арестованы экс-руководители Погранслужбы КНБ Дильманов и Арысбаев

Комитет национальной безопасности РК сообщил о задержании генерал-лейтенанта Д. Дильманова и майора Н.Арысбаева, передает Kazpravda.kz.

"Сегодня, 22 июня, в рамках проводимого Комитетом национальной безопасности досудебного расследования по фактам злоупотребления властью, выявленных на пограничных постах казахстанско-китайской границы, задержаны и водворены в изолятор временного содержания бывшие заместитель председателя КНБ – директор Пограничной службы генерал-лейтенант Дильманов Д.А., начальник отдела пограничного контроля «Нур Жолы» ДПС по Алматинской области майор Н.Арысбаев и другие лица", - проинформировали в КНБ.

Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит, добавили в пресс-службе.

Напомним, 5 апреля 2022 года Распоряжением Главы государства Дильманов Дархан Айткалиевич был освобожден от должности заместителя председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан – директора Пограничной службы.

На эту должность он был назначен в июне 2015 года.