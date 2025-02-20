Арестованы организаторы финпирамиды «Asar Baspana»

У них изъяли более 1,2 млрд тенге и 13 автомашин премиального класса

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Агентством по финансовому мониторингу при координации Генеральной прокуратуры с 8 по 10 февраля во всех регионах страны проведена масштабная операция, в результате которой пресечена незаконная деятельность финансовой пирамиды «Asar Baspana», замаскированной под видом потребительского кооператива, сообщает Kazpravda.kz

По информации АФМ, организаторы финансовой пирамиды предлагали вкладчикам инвестировать в приобретение недвижимости, транспортных средств, а также бытовой продукции (БАДы, кухонная утварь, косметика и другие товары). Взамен они обещали прибыль до 30% от вложенной суммы ежемесячно.

В ходе проведенных обысков в офисах компаний и по месту жительства фигурантов обнаружены и изъяты наличные деньги в сумме более 1,2 млрд тенге и 13 автомашин, в том числе премиального класса.

Два организатора финансовой пирамиды задержаны, в отношении них судом санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца.

Досудебное расследование продолжается, добавили в АФМ.