Археологи обнаружили редкие средневековые серебряные монеты близ Атырау

Культура,История
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Венера Баталова
корреспондент

Раскопки проводились на городище «Ақтөбе-Лаэти», расположенном недалеко от города Атырау, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Комитет науки Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан

Фото: Комитет науки Министерства науки и высшего образования РК

Найденные археологами Атырауского университета имени Х.Досмухамедова монеты относятся к периоду правления Менгу-Темир хана, одного из правителей Золотой Орды, основанной в Улусе Джучи.

Профессор-нумизмат из России, изучив рельефные знаки на монетах, высоко оценил их историческую ценность.

«По мнению известного нумизмата Павла Петрова, эти монеты относятся ко второй половине XIII века. На одной стороне чеканной монеты изображены тамги Менгу-Темира, на другой – китайские иероглифы. Это, по всей видимости, связано с политическим пленником Номуханом, попавшим в плен во время конфликтов между потомками Хубилая – потомка Чингисхана – и Улусом Чагатая», – говорит археолог Амангельды Мугаулы.

Также археолог сообщил, что в ходе раскопок был найден и другой примечательный артефакт – глиняный сосуд «Тагара», сохранившийся в целости.

В этом году работы по раскопкам на древнем городище проводятся по заказу Атырауского областного центра по изучению историко-культурного наследия.

«В последние два-три года мы уделяем этому месту особое внимание. Вся территория площадью 53 гектара была полностью огорожена. В будущем мы планируем создать здесь музей под открытым небом», – отметил руководитель центра Толыбай Достыбаев.

#Атырау #монеты #археологи

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